التيار القومي والتيار الجهادي

الاخيرة

منذ بداية الخمسينيات حتى نهاية الستينيات كان التيار القومي المطالب بوحدة العرب من الخليج حتى المحيط هو التيار الكاسح على الساحة العربية، إلا أن نكسة عسكرية لم تستغرق إلا 5 أيام في يونيو 1967 تكفلت بانحسار ذلك التيار الحالم، بالمقابل رغم النكسات الكبرى للتيار الجهادي المدمر للأوطان العربية وهزائمه النكراء في العراق وسورية ومصر وغيرها، فمازال ذلك التيار يعمل ويتمدد ويحصد الدعم والتأييد.. فما السر في ذلك؟!

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واضح منذ البداية أن التيار الجهادي المتشدد المكوِّن الرئيس للتنظيمات الإرهابية لم يخلق من عدم ولم يبق بالصدفة، بل خُلق لتدمير الدول العربية والإسلامية وخلق الحروب الأهلية المدمرة فيها، لذا فهو بحق العدو الأول للعروبة وللإسلام ويقوم عمله على إضعاف دولنا وشعوبنا بهدف القضاء عليهم وتحويلنا عبر أعماله الإجرامية وقطعه للرؤوس وحرق الأبرياء وإغراقهم إلى ما يسمى بـ «العدو الأمثل» كحال الهنود الحمر أي العدو الشديد الشراسة مما يعطي المبرر الأخلاقي لإبادته والقضاء عليه وفي الوقت نفسه الشديد الضعف مما يسهل تلك الإبادة.

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آخر محطة:

واضح أن التنظيمات الجهادية والإرهابية العميلة والمشبوهة تريد أن تحول العرب والمسلمين إلى... آخر الهنود الحمر المنقرضين ومن ذلك:

(1) القاعدة وداعش والنصرة وأمثالها من تنظيمات وميليشيات عسكرية خارجة عن إطار الدول المعنية لا تصنع السلاح ولا تحكم دولاً كي تتوفر لها الموارد المالية اللازمة لبقائها ومع ذلك نراها تعيش وتتمدد لتتسبب بالدمار والخراب لمن تدعي كذباً تمثيلهم، فأينما تحل تلك الميليشيات تحل المجاعات والفتن والجهل وبالأرجح أنَّ مَن خلقهم هم تماماً مَن... يدعون معاداتهم.

(2) تتكون قيادات وجنود تلك التنظيمات الجهادية السرية التي تحارب جيوشاً عربية عدة في وقت واحد من قيادات وجنود ورجال أمن واستخبارات زودتهم بها أنظمة ابادية مشبوهة، كحال أنظمة صدام والقذافي وصالح وغيرهم ممن دمروا دولنا وشعوبنا وبثوا الفتن بينها إبان حكمهم البغيض، ثم استكملوا مشاريع التدمير عن طريق إنشاء وتبني تلك التنظيمات الجهادية وميليشياتها والتكفل بتزويدها بالمال والسلاح.

