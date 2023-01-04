قطر تستضيف 81 بطولة رياضية في 2023

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أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية، أمس، استضافة 81 بطولة، منها 14 عالمية و23 دولية، في مختلف الألعاب والرياضات، خلال العام الجديد 2023.

أولى البطولات خلال العام الحالي في شهر يناير، وهي بطولة «ملك الملعب» للكرة الطائرة الشاطئية، ثم نهائيات النخبة للكرة الطائرة الشاطئية خلال الشهر نفسه.

وفي شهر فبراير تستضيف الدوحة الجولة العالمية للمحترفين للكرة الطائرة Elite 16، وبطولة قطر «إكسون موبيل» المفتوحة للرجال للتنس، وبطولة «قطر توتال إنرجيز» المفتوحة للسيدات للتنس في ذات الشهر.

كما يشهد شهر مارس أربع بطولات عالمية؛ هي بطولة كأس العالم للجمباز الفني للأجهزة (رجال - سيدات)، والنسخة الـ37 من بطولة قطر العالمية المفتوحة للغولف للهواة، وبطولة كأس العالم للرماية «الدوحة 2023»، وبطولة «قطر أوريدُ» الكبرى للبادل.

وفي شهر مايو، تستضيف قطر بطولة العالم للجودو 2023، كما ينظم الاتحاد القطري لكرة السلة الدوري العالمي لمنافسات 3×3.

كما سيستضيف الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والريشة الطائرة بطولة «قطر كيوترمنال كلاسيك» للاسكواش، في مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش.

وتتضمن رزنامة البطولات للعام 2023 استضافة 23 بطولة دولية، من أبرزها جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز، والبطولة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 لقفز الحواجز، وبطولة قطر الدولية الـ28 لكرة الطاولة.

كما تستضيف الدوحة أيضاً بطولة البنك التجاري قطر «ماسترز 2023» للغولف، وبطولة الجائزة الكبرى للمبارزة لسلاح «إيبيه»، وبطولة قطر للجائزة الكبرى (للشوزن) 2023، وبطولة الاتحاد FIP للبادل الأولى، وبطولة الدوري الماسي لألعاب القوى، وبطولة قطر المفتوحة الثالثة للتايكوندو، وبطولة قطر الدولية المفتوحة للهوكي، وكأس قطر الدولية لرفع الأثقال غراند بري. وعلى المستوى القاري تستضيف قطر 17 بطولة، منها التصفيات التمهيدية المؤهلة لتصفيات كأس أسيا 2025 لكرة السلة، وبطولة قطر الدولية للغولف إحدى جولات سلسلة الجولة الآسيوية لمحترفي الغولف، وبطولة غرب آسيا لألعاب القوى للرجال.

كما ستستضيف الدوحة كأس آسيا للناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، وبطولة كأس آسيا لسباعيات الرجبي، وبطولة غرب آسيا للاسكواش للرجال، والتصفيات الآسيوية لكرة اليد المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، والبطولة الآسيوية للبادل.

وتتضمن الرزنامة القطرية أيضاً 4 بطولات على المستوى العربي، هي: بطولة نجوم الدوحة للجمباز الفني، والبطولة العربية للاسكواش (فردي وفرق)، والبطولة العربية للبادل، والبطولة العربية للجودو.

