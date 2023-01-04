الفضلي: مقاعد في الجامعة للطلبة الأوكرانيين

وطن النهار

استقبلت مدير جامعة الكويت بالإنابة د. سعاد الفضلي سفير أوكرانيا الدكتور أولكسندر بالانوتسا.

ورحبت الفضلي بالسفير الأوكراني، معربة عن مدى احترام المجتمع الكويتي وانفتاحه على جميع الثقافات، ومشيرة إلى أن مركز اللغات في جامعة الكويت يقدم مقاعد للطلبة الأوكرانيين لدراسة اللغة العربية.

وتطلعت إلى المزيد من التعاون المثمر والتبادل الثقافي بين جامعة الكويت والجامعات الأوكرانية، وإلى زيادة عدد مقاعد المنح للطلبة الأوكرانيين قدر المستطاع، مضيفةً أن جامعة الكويت ستنظر فيما يخص التبادل الطلابي بعين الاعتبار؛ لتأصيل العلاقات بين الثقافتين الكويتية والأوكرانية.

ومن جانبه نوّه سفير دولة أوكرانيا د. أولكسندر بالانوتسا بأنّ جامعة الكويت تعدّ من الجامعات المرموقة في المنطقة، مؤكدًا أن سفارة أوكرانيا على أتم الاستعداد لمد جسور التعاون لما فيه من خدمة للعلم والتبادل الثقافي.

وفي ختام اللقاء، قدمت د. الفضلي درعاً تذكارية للسفير الأوكراني.

ومن جهة أخرى باشر أمين عام جامعة الكويت بالإنابة د. فايز الظفيري مهام عمله بعد الانتقال إلى مكتبه الجديد في مبنى الإدارة الجامعية بمدينة صباح السالم الجامعية الأسبوع الماضي.

وفي هذا الصدد أعلن أنه تم انتقال الأمانة العامة إلى المبنى الجديد في مدينة صباح السالم الجامعية، مقدرًا تاريخ جامعة الكويت العريق بمرور 56 عامًا على افتتاحها، ومعتزا بصروحها التي احتضنت هذه الأسرة الجامعية طوال هذه المدة تاركة أجمل الأثر على الأسرة الجامعية ومنتسبيها ومرتاديها.

وأعرب د. الظفيري عن فخره بهذه المؤسسة الأكاديمية التي تمثل جامعة الكويت وبصرحها الجديد الذي يعد مدينة جامعية متكاملة، ومشروعًا تنمويا حقيقيا ملموسًا على أرض الواقع لدولة الكويت.

