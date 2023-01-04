الهلبان: توفير البيئة المنزلية المناسبة للدراسة

وطن النهار

أوصت الاختصاصي النفسي في ثانوية الربيع بنت معوذ د.فجر الهلبان، أولياء الأمور والطلبة خلال الفترة المقبلة لاختبارات الفصل الدراسي الأول لطلبة الصف الثاني عشر، بمجموعة من النصائح التي تساعدهم على تخطي فترة الاختبارات دون قلق وتوتر.

وحثت أولياء الأمور في هذه الفترة على ضرورة تخفيف حدة التوتر والضغط النفسي الذي يصيب الطالب في تلك المرحلة مهما كانت النتيجة التي سيحصل عليها، لان الطالب بذل كل ما في وسعه خلال فترة الدراسة، بالاضافة إلى أهمية غرس القيم والمبادئ الأساسية في نفوس الأبناء ونبذ الغش بجميع أشكاله لانه طريقة سهلة لتحقيق النجاح دون جهد ولا تعب.

وأوصت الهلبان أولياء الأمور بتوفير بيئة مريحة للطالب بعيدة عن الضوضاء حتى يستطيع التركيز بشكل أفضل، ناصحة الطلاب والطالبات بأهمية تنظيم الوقت وتحديد جدول يساعدهم على دراسة المواد، وتخصيص كل يوم لدراسة مادة دراسية واحدة حتى لا تقل القدرة الاستيعابية، واستخدام الخرائط الذهنية في تلخيص الكتاب والرسوم البيانية في شرح المفاهيم.

وأكدت انه حتى يحافظ الطالب على تركيزه، يجب عليه التخلص من المشتتات والملهيات، بإبعاد الهواتف الذكية وعدم الدراسة على السرير لتجنب الارق، بالإضافة إلى الحصول على قسط من الراحة كل 45 دقيقة لمدة 5 دقائق وممارسة تمارين الاسترخاء والتنفس الصحيح وبرمجة المخ على الافكار الايجابية. ولتخفيف التوتر لدى الطالب قبل الدخول لقاعة الاختبار، قالت الهلبان: إنه على الطالب عدم المراجعة مع الزملاء والاكتفاء بما تمت دراسته مسبقا، وعند تسلم ورقة الاختبار عليه البدء بقراءة الاذكار والأدعية ومن ثم البدء بحل الاسئلة التي يعرفها اولا، وترك الأسئلة الصعبة لاحقا، وعند انتهاء الاختبار يجب عدم مراجعة الحل والتركيز على الاختبار التالي، متمنية التوفيق والنجاح لهم.

وكانت قد انطلقت اول من امس اختبارات التعليم الديني للصف الثاني عشر بمادة اللغة العربية النحو والصرف، وقال مدير إدارة التعليم الديني أنور عبدالغفور، ان اختبارات الصف الثاني عشر بدأت في مدارس التعليم الديني بعدد 1160 طالب وطالبة تم توزيعهم على 6 لجان رئيسية، لجنة في معهد الديني الصباحية بنين ولجنة في معهد الرقة نساء ولجنة معهد عبدالرحمن السميط بنين ولجنة معهد قرطبة بنات ولجنة في جابر الأحمد نساء ولجنة في الجهراء رجال.

وأضاف «أن لجان الاختبار سارت وفق ماهو معد لها حيث اننا منذ ما يقارب شهر ونحن على استعداد كبير للاختبارات، مشيرا إلى أنه تم توجيه مديري لجان الاختبار والمعلمين في توفير وتهيئة البيئة المناسبة للطالب والطالبة حتى يؤدوا اختباراتهم على أكمل وجه»

ولفت إلى أن المعاهد الدينية في الفترة الماضية قبل الاختبارات عملت دروس تقوية في الفترة المسائية لطلبة الصف الثاني عشر لمراجعة وتوضيح الدروس العالقة على الطلبة والرد على جميع أسئلتهم واستفساراتهم حول المنهج الدراسي.

وأوضح أنه خلال وسائل التواصل الاجتماعي وعبر حسابات المعاهد الدينية وجهت رسائل ونصائح لتوضيح انه يجب على الطالب الابتعاد عن الغش ووسائله والابتعاد عن الضغط النفسي كما على أولياء الأمور تهيئة الجو والبيئة المناسبة للطالب والطالبة في المنزل.

من جانبه، قال مدير معهد الفحيحيل الديني ورئيس لجنة الاختبارات في معهد عبدالرحمن السميط الديني الثانوي محمد الرشيدي بأنه بدأت اختبارات اليوم للمعهد الديني ابتداء بمادة النحو والصرف حيث بلغ عدد الطلبة في معهد عبدالرحمن السميط 113 طالباً صباحي موزعين على 6 لجان فرعية وعدد الطلبة المراكز المسائية 98 طالبًا موزعين على 5 لجان بمجموع 211 طالبًا، مؤكدًا على حرص اللجان على توفير سبل الراحة الكاملة وذلك بالتنبيه على رؤساء اللجان والملاحظين في توفير الجو المناسب لأبنائنا الطلبة.

وقال الطالب محمد عبدالله الرويلي ان اختبار اليوم كان في مادة النحو والصرف والذي لم يخرج من المنهج الدراسي بالإضافة الى أنه اختبار واضح وسهل.

