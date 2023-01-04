مكفوفون كويتيون أبدعوا في برمجة الكمبيوتر

وطن النهار

كنا صغارا نلعب «اللبيدة» (الغميضة) وهي رحدى ألعاب الطفولة المفضلة لدينا.. نغمض أعيننا للحظات كما لو كان شعورا مؤقتا لتجربة الظلام.. لم نكن نفهم بعد ان هناك من هم بيننا ومعنا لا يدركون معنى العتمة لكنهم يجيدون التعامل معها افضل منا بكثير.

هؤلاء هم المكفوفون ذوو البصيرة واصحاب القلوب المنيرة والمستنيرة والذين تحتفل دول العالم بتاريخ 4 يناير من كل عام بطريقتهم بالكتابة والقراءة.

هؤلاء المميزون الذين اختاروا رؤية العالم من خلال اصابعهم فقرر احدهم وهو الفرنسي لويس برايل ان يخترع هذه الطريقة والتي سميت باسمه (لغة برايل) ليضيء العالم لهم ولنا حتى يبدعوا ونرى نحن ابداعاتهم ونجاحاتهم الكبيرة في شتى المجالات.

ولأن الحديث هنا عن النجاحات فحري بنا ان نقدم بعض النماذج المضيئة والمتميزة لأبنائنا المكفوفين.. فهم طلبة موهوبون ولكل منهم حكاية ورواية ولم تقف الاعاقة البصرية عائقا في طريقهم نحو الابداع والنجاح.

عبدالله الاذينة ذو الـ19 عاما الشغوف بالتكنولوجيا ولغة البايثون (وهي نوع من انواع البرمجة) وكل ما هو مرتبط بعالم الكمبيوتر أثبت للجميع ان ايمانه برسالته في الحياة يفوق كل المعوقات.

وقال الاذينة لـ(كونا) أمس «كنت اتمنى ان ادرس علوم الكمبيوتر والأمن السيبراني لكن لاتزال هناك عوائق تمنع المكفوفين من دراسة التخصصات العلمية».

وتابع «لكن لم تقف القوانين حجر عثرة في طريقي بل زادتني اصرارا فقررت ان اخذ هذه المهمة على عاتقي فإلى جانب دراستي لتخصص الادب الانجليزي واللغويات التحقت في الكثير من الدورات في علوم الكمبيوتر والبرمجيات وتصميم التطبيقات وانا الان في المراحل الاخيرة لإدراج برامج ستكون اضافة في الموقع العالمي لقارئ الشاشة NVDA Access الخاص بالمكفوفين وستسجل باسم الكويت».

واضاف «اعمل حاليا على تصميم مساعد شخصي كنظام (سيري) الذي تم انشاؤه لاجهزة ابل او اليكسا من امازون وسأطوره بحيث يعمل على المحادثات الكتابية والصوتية معا وقد قمت باجراء التجارب الناجحة الاولية عليه كتلقي الاوامر والتعرف على الأسماء وسيرى النور قريبا».

وذكر انه ساهم ايضا في انشاء تطبيق خاص بتحويل العملات عن طريق وضع الأكواد بالاضافة الى انشاء ألعاب للمكفوفين «لان هذه الالعاب كثيرا ما تنقصنا».

وقال ان «إعاقتي منذ الولادة كانت بسبب طفرة جينية (RPGRIP1) ولانني اقرأ كثيرا عن هذا الجين وجدت أخيراً ان هناك دراسات علمية حديثة تشير الى أنه قد يكون هناك بصيص امل لعلاج الحالات المشابهة لحالتي بالمستقبل».

