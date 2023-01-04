«المرور»: تركيب كاميرات الجيل السادس على الطرق

وطن النهار

انطلاقاً من حرص الإدارة العامة للمرور على تطوير منظومة الرصد المروري لديها لرفع مستوى السلامة وتحقيق القيادة الآمنة لمرتادي شبكة الطرق، اعلنت الادارة عن البدء بتركيب كاميرات الجيل السادس من أنظمة الرصد المروري لمتجاوزي السرعة فوق المعدل والإشارة الضوئية.

وقالت: يأتي هذا النوع من الكاميرات بمزايا عدة من أبرزها الضبط التلقائي لحالات الانعطاف بالممنوع يميناً أو يساراً أو الرجوع عكس السير والوقوف في المربع الأصفر عند تقاطعات الإشارات الضوئية.

وأضافت الإدارة العامة للمرور بأنه سوف يتم تفعيل رصد مخالفات استعمال الهاتف النقال باليد أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان بواسطة كاميرات الضبط المروري.

ودعت المرور قائدي المركبات إلى ضرورة الالتزام بقواعد وأنظمة المرور حفاظاً على سلامتهم وسلامة مرتادي الطريق وتجنباً للمخالفات المرورية.

