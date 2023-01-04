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وطن النهار

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إحباط محاولة لتهريب 809 «بُطل خمر»

مشعل عبدالله
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الأربعاء 04 يناير 2023

تمكّن رجال الجمارك في جمارك ميناء الشويخ من إحباط تهريب كمية كبيرة من الخمور إلى البلاد، كانت مخبأة في حاوية قادمة من دولة خليجية.
وفي التفاصيل بأن حاوية تبلغ من الحجم 40 قدماً، وصلت إلى ميناء الشويخ قادمة من دولة خليجية، ولكن رجال الجمارك اشتبهوا بها، وتم التأكد من كونها تحتوي على ممنوعات خمور يقدر عددها بما يقارب 809 زجاجات مخبأة بطريقة سرية وبعد عرضها على الجهاز الاشعاعي من وجود كثافة واضحة، وعلى الفور تم الايعاز لإدارة البحث والتحري الجمركي بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وبناء عليه تم عمل فريق من المكافحة والتحري وتسهيل خروج الحاوية لضبط المتهمين، وتم القبض على المتهمين متلبسين اثناء فتح الحاوية لتفريغها في مقرهم، وتمت إحالتهم الى جهات الاختصاص.
ومن جانب اخر أشاد مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان عبدالعزيز الفهد بدور رجال الجمارك في جميع المنافذ الجمركية على يقظتهم وتفانيهم بعملهم وحرصهم في اداء عملهم وضرب كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد.
وفي الختام حذرت الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكل أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.


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