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وطن النهار

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بلدية حولي رفعت 300 سيارة


قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة حولي فيصل العتيبي ان الإدارة نفذت جولات ميدانية مكثفة في المحافظة لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق.
وأوضح أن الجولة أسفرت عن رفع 301 سيارة مهملة وسكراب، 6 لوريات وباصات كبيرة، 12 وانيت، 8 قوارب وعربات، 3 جت سكي و2 تنكر ماء وذلك بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وانتهاء فترة ملصق الإنذار، وقد تم إرسالها لموقع حجز البلدية.
وأشار إلى أن الجولات ستتواصل لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.


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