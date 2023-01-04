محكمة الأسرة أنصفت مواطناً من النفقة الزوجية

وطن النهار

قضت محكمة الاسرة ببراءة ذمة مواطن من حكم نفقات صادر لزوجته منذ 2014 قضى بأحقيتها بأجرة مسكن وأجرة خادمة ونفقة زوجية ونفقة اولاد لمدة 6 سنوات بقيمة 47 الف دينار كويتي حتى تاريخ طلاقها في 2020. وتتلخص وقائع الدعوى التي اقامها المواطن عبر المحامي زيد الخباز الذي أكد ان طليقة موكله كانت تعيش في كنف زوجها هي واولادها منه خلال الفترة من 2014 إلى 2020، مقدما الاوراق والمستندات التي تؤكد صحة انفاق موكله على زوجته منذ عام 2014 الى تاريخ خروجها من منزل الزوجية وطلاقها في عام 2020، مبينا ان المدعى عليها «الطليقة» الذي ذكرته في دفاعها على غير الحقيقة، مطالبا بعدم احقيتها في تقاضي تلك النفقات المقضي بها. مطالبا ببراءة ذمة موكله من المبلغ 47 الف دينار كويتي وذلك عن متجمد النفقة المحكوم بها لصالح المدعى عليها «نفقة الزوجية ونفقة الاولاد وأجرة مسكن الحاضنة وأجرة الخادمة».