«الدراسات العليا» و«الضباط المتقاعدين» وقعتا اتفاقية

وطن النهار

وقعت الجمعية الكويتية للدراسات العليا اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية الضباط المتقاعدين، لتسهيل التعاون الثنائي بين الجمعيتين على نطاق واسع، في كل البرامج والأنشطة الأكاديمية، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة من الجانبين.

وقال رئيس الجمعية: د. محمد العتيبي إن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز وترسيخ دور الجمعية لخدمة حاملي الشهادات العليا (الماجستير الدكتوراه)، في جميع مواقعهم وأماكنهم بالدولة، مشيرا إلى أن توقيع الجمعية الاتفاقية مع جمعية الضباط المتقاعدين يأتي ضمن أهداف تفعيل دور الجمعية في التعاون والتشاور مع جمعية النفع العام للقيام بواجباتهم نحو المجتمع.

وأشار العتيبي بأن الأيام المقبلة ستشهد العديد من الأنشطة والفعاليات والاجتماعات المشتركة بين أعضاء الجمعيتين للعمل على وضع آليات ونقاط مهمة لتبادل الخبرات، وتطوير العمل الأكاديمي وتنشيط البحث العلمي ودعم الباحثين في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية، بالإضافة إلى السعي نحو الارتقاء بالتعليم والنهوض بالمؤسسات الأكاديمية.

واختتم بقوله: «نحن سعداء للغاية بهذه الشراكة، التي نتمنى أن تكون بداية لمرحلة جديدة من التعاون البناء والهادف الذي يخدم المجتمع، وهدفنا المشترك هو توسيع نطاق هذا التعاون الأكاديمي ليشمل تطوير التعاون مع جامعة الكويت والتعليم التطبيقي وجامعة عبدالله السالم ووزارة التربية».

من جانبه، قال رئيس جمعية الضباط المتقاعدين اللواء فيصل الجزاف: باب التعاون افتتح مع جمعية الدراسات العليا منذ فترة بسيطة، حيث تم توقيع برتوكول تعاون لما من أهمية كبيرة للجمعية الدراسات العليا واهتمامها بالشأن الأكاديمي، والمستوى الأكاديمي في الكويت.

وأضاف: ونحن مهتمون بهذا الشأن بحكم وجود كوادر من الضباط المتقاعدين حملة الماجستير والدكتوراه في جميع التخصصات والفنيين المتميزين وأصحاب الاختصاص في كل المجالات، لافتا إلى ان التعاون مع الجمعية كونها متخصصة في الكوادر العلمية، ونعمل لتفعيل الاتفاقية التي ستكون بادرة ومسار جديدين لدعم الجهات الأكاديمية والتعليمية في التخصصات المطلوبة من الكوادر التي تحتاجها في كل التخصصات، والتي تشملها بنود الاتفاقية.

من جهته أشار عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للدراسات العليا اللواء المتقاعد د. سعود الطامي إلى أن الاتفاقية تهدف لتبادل الخبرات والكفاءات العلمية في المجالات الأكاديمية حيث إن جمعية الدراسات العليا جمعية نفع عام وشخصية اعتبارية.

