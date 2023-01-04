السيولة الحكومية المحلية.. واقعياً «لا تكفي لشراء القروض»

مال وأعمال

كشفت مصادر لـ«النهار»، عن أن سيولة الحكومة المحلية وبشكل واقعي «لا تكفي لشراء القروض»، حيث قدرتها بما بين 10 إلى 13 مليار دينار، متضمنة الودائع وسيولة الاحتياطي العام.

واوضحت أن المطالبات الشعبوية المقبولة يمكن التعامل معها، لكن تلك التي تستنزف جميع سيولة الدولة يصعب تمريرها لاسباب مالية بحتة، مطالبة بالموازنة بين رفاهية الشعب ومصلحة الاقتصاد الوطني.

وتابعت المصادر: إنه « لولا ارتفاعات النفط الأخيرة فوق 100 دولار للبرميل، والتي استمرت لفترة معقولة لاستمرت معاناة سيولة الاحتياطي العام الذي شارف لفترة على النضوب تماماً».

ودعت الى عدم خلط السياسة بالامور الاقتصادية، خاصة تلك التي تعد مفصيلة ويترتب عليها الكثير من الاضرار.

وشددت على ان اسواق السلع ومنها الخام غير مستقرة، واحتمالات الهبوط تحت مستوى التعادل واردة، مشيرة الى ان اقرار قانون مثل «الدين العام» الذي انتهى العمل به منذ عام 2017، أولى من اقرار اسقاط قروض مرهق للميزانية العامة وكلفته باهظة للغاية.

وقالت المصادر ذاتها: إن «قانون الدين العام من القوانين الملحة كأحد الحلول الناجعة والمهمة التي تسهم في ردم هوة العجوزات المستمرة في ميزانية الدولة وبأقل كلفة ممكنة، خصوصاً أن الكويت تتمتع باحتياطيات مالية ضخمة نجمت عن مراكمة واستثمار الوفورات المالية التي تحققت في سنوات الرخاء».

ولفتت الى اهمية الحفاظ على مستويات الاصول والسيولة الخارجية اذ انها المعبر الرئيس عن قوة اقتصاد الدولة.

