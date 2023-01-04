الثغرات القانونية والفساد أفشلا «الشراكة»

مال وأعمال

كشف تقرير صادر عن ديوان المحاسبة، عن عدد من سلبيات تنفيذ المشاريع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا ان النظام يضم العديد من العلاقات التعاقدية المتشابكة، الامر الذي يفضي الى تكبد تكاليف باهظة لاعداد مستندات التعاقد وتدريب ممثليها وتعيين مستشارين فنيين وماليين وقانونين من القطاع الخاص لتمثيلها.

وأضاف التقرير -الذي حصلت «النهار» على نسخة منه-، أن المراحل الأولية للمشاريع قد تستغرق وقتا طويلا يصل الى عامين منذ بدء دراسات الجدوى واتمام التعاقد، منتقداً فرض تعرفة مرتفعة على المستخدمين لتلك المشاريع سواء من المواطنين او المقيمين من قبل القطاع الخاص، مؤكدا أنها تشكل حرجا للحكومات في مثل تلك النوعية من المشاريع.

ولفت التقرير الى انه من ابرز السلبيات، صعوبة اختيار المستثمر الكفؤ للاعتماد عليه في التنفيذ، وطلب المستثمر اجراء تعديلات على مكونات المشروع، مثل تغيير النشاط واضافة أنشطة جديدة بعد توقيع عقد الامتياز للمشروع، مستغلا بذلك بعض الثغرات القانونية او بسبب وجود فساد اداري.

وأشار التقرير الى انه على الرغم من استخدام الحكومة لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد نقلت تبعات المخاطر التجارية للقطاع الخاص.

وأوضح انه الشراكة تساعد على تخفيف العب المالي على الدولة، الا ان ذلك التعبير لا يعتبر صحيحا في بعض الحالات لان الدولة قد تضطر الى الدخول في اتفاقيات تعاقدية تتعهد من خلالها بشراء الخدمة او المنتج مباشرة وتقوم بسداد المقابل المتفق عليه.

