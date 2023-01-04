«صندوق النقد»: ثلث اقتصاد العالم قد يشهد ركوداً

مال وأعمال

ترى مديرة صندوق النقد الدولي «كريستالينا جورجيفا» أن ثلث اقتصاد العالم قد يشهد حالة ركود هذا العام، وحذرت من أن العالم سيواجه عامًا أصعب في 2023 عما شهده في الأشهر الإثني عشر الماضية. وذكرت «جورجيفا» في مقابلة مع شبكة «سي بي إس»: نتوقع أن يكون ثلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود، وأضافت: حتى الدول التي ليست في حالة ركود سيشعر مئات الملايين من الناس بها بالركود. وأضافت «جورجيفا»: في الشهرين المقبلين، سيكون الأمر صعبًا في الصين، وسيكون التأثير على النمو الصيني سلبيًا، وسيكون التأثير على المنطقة سلبيًا، والتأثير على النمو العالمي سلبيًا. وذلك بعدما خفض الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2023 خلال أكتوبر، بسبب الحرب في أوكرانيا وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة في ظل سعي البنوك المركزية لمواجهة التضخم. مخاوف التباطؤ في 2023.. تنعش الملاذات الآمنة ارتفعت الملاذات الآمنة التقليدية مع تذبذب أداء الأسهم في ظل تقييم المتداولين لأساسيات الاقتصاد الصيني وانعكاسها على أداء أسهم الشركات. تقلبت العقود الآجلة للأسهم الأميركية وانخفضت العقود الأوروبية بعد أن قفز مؤشر Euro Stoxx 50 بنسبة 1.7% يوم الاثنين. وكذلك تشهد أسواق الأسهم في جميع أنحاء آسيا تعاملات مختلطة، حيث ارتفعت أسهم هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين بعد خسائر مبكرة، في حين تراجعت الأسهم في كوريا الجنوبية بشكل طفيف وتراجعت الأسهم الأسترالية بنسبة تجاوزت 1%. جاءت الضغوط التي تواجه الأسهم في أعقاب التقلبات الحادة في العام الماضي التي محت 20% من قيمة الأسهم العالمية، وهي أسوأ موجة منذ الأزمة المالية، وكذلك فقدت السندات 16% من قيمتها في 2022، وهو أكبر انخفاض منذ عام 1990، مع رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة لإبطاء التضخم. «الفيدرالي» يفضل الركود على التضخم قال رئيس أبحاث السوق في أمانة كابيتال، وليد الحلو، إن البنوك المركزية أنهت مرحلة الرفع الكبير لأسعار الفائدة وانتقلت لمرحلة الوصول إلى المعدلات المستهدفة. وأضاف الحلو في مقابلة مع «العربية» أن «السؤال الأهم.. متى نصل إلى نقطة النهاية؟»، موضحا أن الفيدرالي صرح أنه سيتم رفع الفائدة حتى تتفوق على معدلات التضخم. وذكر أن معدلات التضخم سيتحكم فيها فترة الثبات في أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي والتي تقدرها الأسواق بفترة 6 أشهر. وأشار إلى أن الأسواق تفترض أيضا أن خفض الفائدة قد يبدأ في الربع الأول من عام 2024، مضيفا: «توقعات الأسواق مبنية على التعامل مع سيناريوهات اقتصادية تم حلها بالكامل عن طريق (Q A) سواء أثناء الأزمة المالية العالمية أو في فترة الجائحة». إضرابات بريطانيا استؤنفت إضرابات وسائل النقل في بريطانيا بعدما أحدثت اضطرابات في الحركة خلال فترة الأعياد حيث يخطط عمال السكك الحديد لخمسة أيام من الاضراب مع «اضطرابات كبرى» لحركة القطارات. وينفذ حوالي 40 ألف عامل سكك حديد يعملون لدى Network Rail، الشركة العامة المشغلة لشبكة السكك الحديدية لكن أيضا 14 شركة قطارات خاصة إضرابا لمدة أربعة أيام بدعوة من نقابة RMT. ودعت نقابة سائقي القطارات آسليف الى يوم إضافي، للمطالبة بتحسين الأجور في مواجهة التضخم الذي يقترب من 11% في البلاد لكن أيضا بضمانات حول ظروف العمل.