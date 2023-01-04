البورصة تواصل الخسائر مع ضبابية النمو الاقتصادي

مال وأعمال

خيم التراجع على أداء المؤشرات الرئيسة للبورصة عند إغلاق تعاملات امس بضغط الضبابية حيال آفاق النمو الاقتصادي العالمي التي تخيم على المناخ الاستثماري العام لتفقد البورصة نحو 181 مليون دينار من قيمتها السوقية بعدما اغلقت على 45.709 مليار دينار مقابل 45.890 مليار دينار في جلسة الاحد الماضي.

ويري المحللون أن اللون الاحمر سيطر على اداء البورصة خلال اول جلستين في العام الجديد بعد الأداء الجيد في عام 2022، لافتين الى ان الاشكالية تكمن في أن الضبابية حيال آفاق النمو الاقتصادي العالمي تخيم على المناخ الاستثماري العام، فمعدلات التضخم لا تزال مرتفعة في عدة عواصم عالمية رئيسة، وهناك تمسك من قبل المجلس الفيدرالي الأميركي باستمرار رفع أسعار الفائدة وما سيصاحبه من خطوات مماثلة من قبل البنوك المركزية في المنطقة الخليجية».

واضاف المحللون: ان هذا الأمر قد يؤثر على ربحية الشركات في الفترة القادمة، رغم أن التوقعات بارتفاع أسعار النفط مع استمرار الصراع الروسي - الأوكراني، ومعاودة فتح الصين لاقتصادها قد يساعد الأسواق الخليجية في الفترة القادمة، بالاضافة الى جانب المركز المالي القوي للحكومات الخليجية والتوقعات بأن تشهد نمواً، مقارنة بالاقتصادات الأخرى، مع انتظار لنتائج أرباح الشركات عن عام 2022 التي قد تكون حافزاً في الفترة القادمة.

وقد انخفض المؤشر العام للبورصة بـ 28?2 نقطة ليبلغ مستوى 7134?16 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0?39 في المئة، وقد تم تداول 169?4 مليون سهم عبر 9631 صفقة نقدية بقيمة 46?3 مليون دينار (نحو 140?2 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 23?7 نقطة ليبلغ مستوى 5544?82 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?43 في المئة من خلال تداول 79?9 مليون سهم عبر 3406 صفقات نقدية بقيمة 7?8 ملايين دينار (نحو 23?6 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 30?6 نقطة ليبلغ مستوى 7914?81 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?39 في المئة من خلال تداول 89?5 مليون سهم عبر 6225 صفقة بقيمة 38?5 مليون دينار (نحو 116?6 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 10?5 نقاط ليبلغ مستوى 5663?97 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?19 في المئة من خلال تداول 52?7 مليون سهم عبر 2288 صفقة نقدية بقيمة 6?3 ملايين دينار (نحو 19 مليون دولار).

وضغط على المؤشرات تراجع 9 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية بواقع 1.01، بينما ارتفع قطاعا التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.98% و0.15% على التوالي، بينما استقر قطاعا المنافع والرعاية الصحية، وتصدر سهم «وربة للتأمين» الارتفاعات بـ7.96%.

