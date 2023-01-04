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مال وأعمال

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«أسواق المال» تُرخِّص لـ«البيت» أنشطة أوراق مالية


أعلنت هيئة أسواق المال، عن إصدار تراخيص لشركة بيت الأوراق المالية لنشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق.
وأشارت الهيئة، في بيان لها، أن القرار يسري بداية من امس وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
جاء ذلك استناداً للقرار رقم (124) لسنة 2022 بشأن طلب التـرخيص المقدم من شركة بيت الأوراق المالية لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والصادر بتاريخ 29 ديسمبر2021.
كما جاء نفاذاً للمادة الثانية من القرار المذكور التي تقضي بترخيص الشركة بعد استكمالها لمتطلبات الهيئة؛ وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة.


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