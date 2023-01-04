«ضمان» تواصل استكمال حملة التوظيف للمستشفيات

مال وأعمال

أعلنت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) عن الاستمرار في استكمال حملة التوظيف وذلك لاستقطاب وتوظيف الكفاءات الطبية والإدارية والفنية في مستشفيات ضمان في محافظتي الأحمدي والجهراء وذلك ضمن استعداداتها لاستكمال تفعيل منظومتها الصحية المتوقعة هذا العام.

وفي هذا السياق، ذكرت مديرة الاتصال المؤسسي والتسويق شعاع القاطي أن الشركة وضعت خطة توظيف متكاملة لتعيين الكوادر الطبية والفنية والإدارية اللازمة لتشغيل المستشفيات من مختلف التخصصات الطبية والمجالات المهنية في قطاع الرعاية الصحية، مؤكدة أنه مع اقتراب شركة ضمان مع مرحلة التشغيل الفعلي لمنظومتها الصحية فإنها حريصة على استقطاب الكفاءات من داخل الكويت وخارجها من حديثي التخرج ومن أصحاب الخبرات الطويلة.

وبيّنت القاطي أنه عند استكمال وتفعيل منظومة ضمان سيتم توفير حوالي سبعة آلاف وظيفة في القطاع الصحي خلال السنوات خمس القادمة، ومن المتوقع أن يمثل المواطنون نسبة 15% منها في البداية، على أن يتم زيادة هذه النسبة بشكل تصاعدي متدرج لتصل إلى 25% من إجمالي عدد العاملين.

وقالت «ستستكمل شركة ضمان خطة التوظيف اللازمة للتشغيل خلال العام الحالي حيث تشمل عدداً من النشاطات والفعاليات للتعريف بالشركة وأنشطتها ومنها المشاركة في المعارض الوظيفية المختلفة والتنسيق مع الجامعات والهيئات التعليمية والتدريبية الحكومية والخاصة لإتاحة الفرص الوظيفية المناسبة للشباب الحديثي التخرج».

وأضافت: «كما تقوم شركة ضمان حالياً بالتنسيق مع السفارات المختلفة، والشركات المتخصصة لتنظيم حملة التوظيف من الخارج واستقطاب أفضل الكفاءات والكوادر المؤهلة لشغل المهن الطبية العامة والمتخصصة في المستشفيات، بما يساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة للمستفيدين من المرضى والمراجعين في مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لشركة ضمان».

وأفادت أن شركة ضمان تخطط أيضاً لإنشاء أكاديمية صحية لتدريب وتأهيل الكفاءات الطبية التي ستساهم في تزويد القطاع الطبي بالكوادر الطبية المحلية وتقليل حجم العجز الحالي في هذا القطاع. مشيرة إلى أن هدف توفير الفرص الوظيفية وتطويرها في القطاع الطبي تعد من أهم أهداف الشركة التي نصت عليها الحكومة في خطة التنمية وفي رؤيتها لتأسيس شركة ضمان كرديف هام وأساسي لوزارة الصحة في رفع مؤشرات الأداء الصحي وتحقيق نقلة نوعية لقطاع الرعاية الصحية في دولة الكويت، عبر إعادة هيكلة الخدمات الصحية، وتأسيس منظومة صحية حديثة ومتطورة إدارياً وصحياً وتكنولوجياً.

