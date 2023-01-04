«بيتــك»: 20 فائزاً في حساب «الــرابــح»

مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي بيتك عن اسماء الفائزين في حساب الرابح، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار وذلك عن الاسبوعين الثالث والرابع من ديسمبر 2022.

والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: عامر عويضة العجمي، سعود دحام الشمري، علي احمد السليم، ايمان خليفة الريش، بدر مهدي الشمري، ابتهال وليد الضبيعي، جاسم محمد الكندري، محمد محمد احمد، منيف نايف المطيري، ايناس ابراهيم فرج، ابراهيم عبيد الديحاني، ايمان جيمي، هدير سعد ضاحي، عبدالله وليد السلامين، سلمان سعد المطيري، علي ناصر القلاف، يحيى حسين يتيم، فيصل ناصر الدوسري، حاتم رجاء عبدالرؤوف، حمد فرج السليماني.

وتتضمن الحملة التي أطلقها بيتك بحلتها الجديدة لعام 2022، سحوبات وجوائز عدة تمنح العملاء فرصة الفوز أسبوعيا، وشهريا، وربع سنويا، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلا.

وأجري السحب في برج بيتك تحت اشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.

وتأتي الحملة انطلاقا من سعي بيتك المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة.

وحساب الرابح هو حساب راتب يتوفر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وادارة حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب الرابح بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع بيتك المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.

وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار لـ 10 عملاء أسبوعيا، وكيلو غرام من ذهب بيتك لعميل واحد شهريا، و25000 دينار لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين الى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب، و يشترط ألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 ديناراً في نهاية كل شهر خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب.

ويحرص بيتك على مواصلة تعزيز منظومة خدماته ومنتجاته المصرفية بما يتلاءم مع متطلبات العملاء واحتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم وتزويدهم بما هو عصري ومبتكر، بما ينعكس على تحقيق رضا العميل والذي هو من اساسيات العمل في بيتك الذي حقق نقلة نوعية وتميزا على مستوى الخدمات المطروحة بالاستفادة من الادوات التكنولوجية ودراسة متطلبات السوق، وملاءمة كل مرحلة وكل شريحة من شرائح العملاء.

