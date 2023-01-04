«بوبيان» افتتح أحدث فروعه في «الدعية»

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن افتتاح فرعه الجديد في منطقة الدعية مضيفاً بذلك فرعاً جديداً إلى شبكة فروعه المنتشرة في مختلف مناطق الكويت ضمن استراتيجية الانتشار الجغرافي لتوسيع دائرة خدماته وحلوله المصرفية باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الرقمية.

وقال نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية في بنك بوبيان بشار الدوب: مع افتتاح احدث فروعنا في منطقة الدعية تصل شبكة فروع البنك المنتشرة إلى 46 فرعاً ليعزز بذلك بوبيان تواجده مع عملائه لتقديم خدمات رقمية متطورة ومتكاملة تتماشى مع التطور التكنولوجي ومع تطور احتياجاتهم لاسيما في ظل التحول الرقمي المتلاحق الذي يشهده القطاع المصرفي حالياً.

وأوضح الدوب أن فرع منطقة يُعد نتاجاً لاستراتيجية العمل المستمر التي انتهجها البنك منذ سنوات نحو التطور والتحول الرقمي، منوهاً أن التواجد في تلك المنطقة الحيوية يعمل على زيادة قاعدة المستفيدين من المنظومة المصرفية والوصول بخدماتها إلى مختلف فئات العملاء تفعيلاً لمبدأ الشمول المالي الذي يعد إحدى أهم استراتيجيات البنك والذي يوليه البنك أهمية قصوى.

وأكد ان إدارة البنك حريصة على تطوير وتحديث شبكة فروعنا المنتشرة في الكويت وفقاً لأحدث النظم والمعايير المطبقة عالمياً، كما يتم تجهيز الفروع وتزويدها بالكفاءات المصرفية المميزة وكافة الإمكانيات التي توفر لعملائنا السرعة والراحة والسهولة لآداء الخدمة المصرفية المتميزة بما يتواكب مع تطورات الخدمات المصرفية. وأشار ان فرع منطقة الدعية الذي يعمل بنظام دوام الفترة الواحدة من الساعة 8:30 صباحاً حتى 3:00 عصراً سيساهم في خدمة شريحة كبيرة من عملائه من سكان المنطقة بشكل خاص والمناطق المجاورة لاسيما بخدماته الرقمية المتوافرة عبر Boubyan Direct على مدار الساعة وطيلة أيام الاسبوع.

وأضاف الدوب أن الفرع سيوفر خدماته إلى جميع عملاء البنك وغيرهم من العملاء الجدد من خلال استخدام الإمكانيات كافة التي تم وضعها في خدمتهم خصيصاً وهو ما يتناسب مع استراتيجية التوسع المستمر في الاستثمار في المزيد من الخدمات المصرفية الرقمية جنباً إلى جنب مع توسعه في افتتاح المزيد من الفروع في إطار خططه للاستحواذ على حصص سوقية في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن خدمة عملائنا على قمة اولوياتنا في بوبيان الامر الذي يتطلب من جميع العاملين في البنك الاستمرار في تقديم أعلى مستويات الخدمة مع تطويرها بصورة مستمرة تحافظ على ثقة العملاء وتمنحهم دائماً الافضلية مقارنة بالمؤسسات المالية الأخرى مشيراً ان التحديات التي تتعلق بخدمة العملاء تزداد يوماً بعد يوم وتضع على عاتق مختلف إدارات البنك مسؤوليات جديدة.

مواكبة أحدث التطورات

يُعد تصميم الفرع الجديد مواكباً لأحدث التطورات التى يشهدها البنك لتحقيق أعلى مستويات الخدمة للعملاء سواء من الشركات أو الافراد في ظل حرص البنك ان يتمتع عملاؤنا بتجربة مميزة خلال زيارتهم لأي من فروعنا والحصول على مستويات عالية ومميزة من الخدمة.

كما تمت مراعاة تصميم المقر الجديد لتقديم الخدمات المميزة للعملاء بسهولة ويسر، مع توفير مساحات كافية لحركة وانتظار العملاء حيث تم تخصيص منطقة لخدمة الرجال وأخرى لخدمة السيدات ليبقى بوبيان متميزاً وقادراً على تطوير هذه الفروع مواكبة للتطور المستمر في الصناعة المصرفية محلياً وعالمياً.

واهم ما يميز التصميم انه يجمع بين الطابع التكنولوجي والتقني مع المحافظة على الطابع الحديث الذي تميز بوبيان به وذلك للتأكيد على هوية بوبيان والتعرف عليه بشكل فوري أينما وجد من خلال تصميمه بواسطة أشهر المصممين العالميين المختصين بتصميم الفروع بشكل عصري حديث يراعى التطورات التي حدثت في الصناعة المصرفية.

وإلى جانب ذلك فإن الفرع يعتبر من الفروع الصديقة للبيئة لتجهيزه بالأيباد وشاشات العرض الخاصة بمنتجات البنك والتي تغني عن استخدام البروشورات والأوراق المطبوعة.

