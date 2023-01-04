«التجاري» كشف عن الفائزين في «YOU»

مال وأعمال

أجرى البنك التجاري السحب على حساب YOU يوم الاثنين الموافق 2 يناير 2023 في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة منصور الظفيري.

وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي . وجاءت نتيجة السحب على النحو التالي: غلا عبدالعزيز الشعلان، أسماء نايف خلف الشمري بجائزة قيمتها 250 ديناراً لكل منهما

ومن المعروف أن YOU هو حساب مخصص لفئة الشباب الذين يحولون المكافأة الاجتماعية الشهرية إلى البنك التجاري، حيث تتاح لهم الفرصة للاستفادة من مميزات عديدة عند فتحهم الحساب بقيمة 10 دنانير فقط، والحصول على هدية نقدية بقيمة 50 ديناراً عند تحويل المكافأة الاجتماعية إلى التجاري، بالاضافة الى فرص لدخول السحوبات الشهرية للفوز بجوائز قيمة، إلى جانب الحصول على بطاقة مسبقة الدفع مجانية للسنة الأولى للعملاء الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً، فضلاً عن الاستفادة من الخصومات والعروض الترويجية على مدار العام، حيث سيحصل العملاء الجدد على فرصتين للدخول في السحب الشهري للفوز بجائزة نقدية بقيمة 250 ديناراً.

