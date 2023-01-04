ترخيص لـ«الوطني للاستثمار» بتسويق أسهم «صندوق الإجارة»

مال وأعمال

أصدرت هيئة أسواق المال في الكويت، قراراً رقم 1 لسنة 2023 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق أسهم شركة صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الثامن والعشرون المحدود. وقالت الهيئة، في البيان لها امس الثلاثاء، إن الترخيص يمنح الوطني للاستثمار حق تسويق عدد 16 مليون سهم من أسهم شركة صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الثامن والعشرين المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان. أشارت إلى أن سعر العرض سيكون 10 دولارات للسهم الواحد، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ 2.25% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب، على أن يتم طرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط. وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك شركة الوطني للاستثمار، وبنك الكويت الوطني، علماً بأن أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب. وأوضحت الهيئة أن مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة، على أن تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن. وطالبت هيئة أسواق المال الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

