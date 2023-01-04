«كامكو إنفست» و«الخليج» استكملا بنجاح إصدار أكبر سندات مقومة بالدينار

مال وأعمال

أعلنت كامكو إنفست وبنك الخليج عن استكمالهما بنجاح إصدار سندات بقيمة 165 مليون دينار، مما يجعلها أكبر سندات مقومة بالدينار الكويتي يتم إصدارها على الإطلاق.

وقامت كل من كامكو إنفست وبنك الخليج بدور مديري الإصدار المشتركين لهذه السندات التي تم اصدارها بشريحتين ثابتة ومتغيرة وبمدة استحقاق ستة أعوام. وتوفر السندات ذات الفائدة الثابتة والبالغة قيمتها 55.15 مليون دينار كويتي فائدة بنسبة 6.75%، في حين توفر السندات ذات الفائدة المتغيرة هامش فائدة بنسبة 3% فوق سعر الخصم المعلن لبنك الكويت المركزي، على ألا تزيد على 7.75% سنوياً. وسوف يتم سداد فوائد كلتا الشريحتين على أساس نصف سنوي، على أن يبدأ تسديد الدفعة الأولى بنهاية يونيو 2023. وقامت كامكو إنفست بدور المستشار المالي لشركة مشاريع الكويت القابضة، حيث قامت بهيكلة شروط الإصدار والتنسيق مع الجهات الرقابية ومختلف الأطراف ذات الصلة.

وقال عبد الله الشارخ، رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية في كامكو إنفست: «تمثل هذه الصفقة علامة بارزة جديدة من شأنها أن تمهد الطريق لإصدارات إضافية لتعزيز أسواق رأس المال المحلية والإقليمية، علماً بأن المركز المالي لشركة مشاريع الكويت القابضة ورؤيتها وسجلها الحافل في أسواق الدين كان له دوراً رئيسياً في جذب المستثمرين».

وأضاف الشارخ: «على الرغم من كونها أكبر سندات مقومة بالدينار الكويتي، إلا أن الصفقة التي تصل قيمتها إلى 165 مليون دينار كويتي قد تمت بسلاسة ويسر وخلال فترة زمنية قصيرة. نقدر الدور الحيوي الذي قام به فريق الاستثمارات المصرفية ودعمهم المستمر للصفقات الكبرى وتسخير خبراتهم والاستفادة من تجاربهم لتقديم أفضل النتائج الممكنة».

من جانبه، قال مدير عام الاستثمارات في بنك الخليج هاني العوضي: «يسعدنا المشاركة كمدير رئيسي مشترك مع كامكو إنفست في الإصدار الناجح لأكبر سندات مقومة بالدينار». وأضاف: «حظيت المشاركة الواسعة في هذا الإصدار باهتمام كبير من قبل المستثمرين، على ضوء السمعة الطيبة التي تتمتع بها شركة «كيبكو» والخبرة المتميزة لمديري الإصدار «بنك الخليج» و «كامكو إنفست» في توفير مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية للعملاء».

وأشار إلى أنه ضمن مساعي بنك الخليج المتواصلة لتعزيز دوره المحوري في تنشيط سوق رأس المال المحلي، وتوفير فرص استثمارية مميزة للعملاء، فإن البنك وصل إلى المراحل النهائية لتأسيس شركة استثمارية تابعة، وحصل بالفعل على موافقات مبدئية من الجهات الرقابية على ذلك.». وأعرب العوضي عن تطلعه إلى إدارة الكثير من الصفقات في سوق رأس المال خلال الفترة المقبلة من خلال فريق العمل المتخصص، الذي لم يدخر جهداً في تحقيق أفضل العوائد لجميع عملاء البنك المميزين.

واختتم الشارخ: «نيابة عن مديري الإصدار، كامكو إنفست وبنك الخليج، أتقدم بالشكر من شركة مشاريع الكويت القابضة لثقتهم في قدراتنا ومن هيئة أسواق المال على الجهود المبذولة لاستكمال هذا الإصدار بنجاح.

