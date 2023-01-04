«الجزيرة» أطلقت رحلات إلى موسكو

مال وأعمال

أعلنت شركة طيران الجزيرة إطلاق خط رحلات جديد إلى العاصمة الروسية موسكو، وذلك لخدمة الطلب على الرحلات منها وإلى منطقة الشرق الأوسط والمدن الأخرى في نطاق شبكة وجهات الشركة. وستكون طيران الجزيرة أول شركة طيران تسيّر هذا الخط المباشر بين الكويت وموسكو. وتلبي هذه الرحلات طلباً متزايداً على السياحة من قبل المسافرين من روسيا، حيث ستربطهم بوجهات عديدة منها دبي وشرم الشيخ والمدن السياحية الشهيرة في تركيا عبر مطار الكويت. وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة روهيت راماشاندران: «من المتوقع أن يشهد هذا الخط طلباً قوياً عند إطلاقه، إذ يغطي فجوة في الرحلات المتاحة التي تخدم موسكو، في حين تتمتع طيران الجزيرة بموقع مثالي في الكويت لربط السياح من روسيا وكذلك الحجّاج المتوجهين إلى المملكة العربية السعودية. ونأمل بزيادة عدد الرحلات على هذا الخط خلال عام 2023».

تنطلق الرحلات في 2 فبراير 2023 بواقع أربع رحلات أسبوعية تغادر الكويت أيام الاثنين والخميس والجمعة والسبت، وتصل إلى مطار دوموديدوفو الدولي (DME) في موسكو، والذي يُعد أحد المطارات الرئيسة الأربعة في موسكو، وواحدا من أكثر المطارات ازدحاماً في روسيا.

