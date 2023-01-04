د. أحمد الشعراوي: «نيوم» السعودي نقطة تحول للاقتصاد المصري

اقتصاد مصر

«شراكة اقتصادية ونقلة تنموية»، من هنا يمكن المضي قدمًا للحديث عن واحد من أهم المشروعات التي تربط بين المملكة العربية السعودية، ومصر، وهو مشروع «نيوم»، والذي تشير المعلومات المتاحة عنه أنه بقدر ما يقدم للمملكة مزايا عدة ونجاحات كبيرة في عدد من قطاعاتها الاقتصادية، فإنه - في الوقت ذاته يضمن لمصر تعزيز اقتصادها واستغلال أراضيها الواقعة على ساحل البحر الأحمر بما يدعم دخلها القومي خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال الاتفاقية الموقعة مع الجانب السعودي لتطوير 1000 كم من أراضي جنوب سيناء ضمن المشروع. كما أن مشاركة مصر في مشروع نيوم ستعمل على تعزيز منطقة البحر الأحمر والتي تضع مصر عليها آمالا كبيرة في زيادة الدخل القومي من خلال المشروعات السياحية وتطوير تلك المنطقة المهمة والتي يأتي لها السياح من بقاع الأرض كافة، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تبادلاً للزيارات على مستوى الخبراء والفنيين والمسؤولين في الوزارات الاقتصادية المعنية بهذا المشروع لوضع الخطوط العامة للاتفاقية وبدء التنفيذ الفوري في أقرب وقت لتعزيز الاقتصاد المصري والسعودي أيضاً. وفي هذا السياق، قال، خبير جودة التخطيط الإستراتيجي والتميز المؤسسي، الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية الدكتور أحمد الشعراوي، إن مشروع «نيوم» مع السعودية نقطة تحول استثماري للاقتصاد المصري. وأضاف: يعد مشروع استثمار تطوير أراضٍ مصرية جنوبي سيناء، لتكون ضمن مشروع «نيوم» في أقصى شمال غربي السعودية، حيث ستشارك مصر بألف كيلو متر مربع من أراضيها في جنوب سيناء لتكون جزءًا من مشروع مدينة «نيوم» السعودية العملاقة التي أعلنت عنها المملكة في أكتوبر 2017 .

استثمارات بـ10 مليارات دولار

كما لفت إلى أنه في إطار الزيارة التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، للقاهرة أسست المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية صندوقًا مشتركًا بالمناصفة تزيد قيمته على 10 مليارات دولار (حصة المصريين منها الأراضي المؤجرة لمدد طويلة) للاستثمار في الأراضي الواقعة في الجانب المصري ضمن مشروع «نيوم»، وتعتبر اتفاقية الاستثمار الموقعة بين الطرفين متفرعة عن اتفاقية صندوق الاستثمار السعودي المصري المشترك

وتابع: المشروع يمثل نقلة اقتصادية للدول الثلاث المشاركة فيه، وهي السعودية ومصر والأردن، وسيكون بوابة عبور الشركات المتعددة الجنسيات إلى الأسواق العربية والأفريقية، كما سيوفر لمصر مزيدًا من العملة الصعبة ورواجاً للسياحة، وبالتالي توفير فرصة عمل كبيرة للشباب المصري.

مشروع نيوم انطلاقة واعدة

الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، شدد على أن «نيوم» يعد مشروعًا سعوديًا واعدًا لمدن المستقبل، أطلقه الأمير محمد بن سلمان في 24 أكتوبر 2017، ويقع المشروع في أقصى شمال غربي السعودية (منطقة تبوك)، يحده البحر الأحمر من الغرب على امتداد 460 كم، ويضم أراضي داخل الحدود المصرية والأردنية، وتبلغ مساحته الإجمالية 26,500 كم2 .

كما أوضح أن «المشروع يهدف ضمن إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحويل المملكة إلى نموذجٍ عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب السلاسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشروع وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لـ«نيوم» بحلول عام 2025م، وقد تم دعم المشروع من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي والمستثمرين المحليين والعالميين بقيمة 500 مليار دولار».

جذب 9 قطاعات اقتصادية

وأكمل: تركز منطقة «نيوم» على 9 قطاعات استثمارية متخصصة تشمل (مستقبل الطاقة والمياه، مستقبل التنقل، مستقبل التقنيات الحيوية، مستقبل الغذاء، مستقبل العلوم التقنية والرقمية، مستقبل التصنيع المتطور، مستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي، مستقبل الترفيه، ومستقبل المعيشة) الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات، ويعمل المشروع على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشركات الحكومية ، وذلك من خلال دعم المشروع بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة من قبل المملكة العربية السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.

مزايا استراتيجية لمشروع نيوم

«الشعراوي»، كشف أن منطقة المشروع تمتاز بخصائص مهمة، أبرزها الموقع الاستراتيجي الذي يتيح لها أن تكون نقطة التقاء تجمع أفضل ما في المنطقة العربية، وآسيا، وأفريقيا، وأوروبا وأميركا، حيث تقع المنطقة شمال غربي المملكة على مساحة 26,500 كم2، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كم، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2,500 متر ،وتطل على ساحل البحر الأحمر الذي يعد الشريان الاقتصادي الأبرز، والذي تمرُّ عبره قرابة 10 % من حركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى أن الموقع يعد محورًا يربط القارات الثلاث؛ آسيا وأوروبا وأفريقيا، ويتوسط مسارات التجارة العالمية،مما يكون سببًا لعبور الشركات متعددة الجنسيات إلى الأسواق العربية والأفريقية، ويمكن لـ70% من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى، كما تشمل التقنيات المستقبلية لتطوير منطقة «نيوم» مزايا فريدة، يتمثل بعضها في: حلول التنقل الذكية بدءًا من القيادة الذاتية وحتى الطائرات ذاتية القيادة، الأساليب الحديثة للزراعة وإنتاج الغذاء، الرعاية الصحية التي تركز على الإنسان وتحيط به من أجل رفاهيته، الشبكات المجانية للإنترنت الفائق السرعة أو ما يُسمى بـ«الهواء الرقمي»، التعليم المجاني المستمر على الإنترنت بأعلى المعايير العالمية، الخدمات الحكومية الرقمية المتكاملة.

تنمية شبه جزيرة سيناء

كما أشار إلى أن المشروع سيدعم الدعوة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من تنمية شبه جزيرة سيناء بحلول 2020، حيث سيساعد كثيرًا على إقامة عدد من المدن والمنتجعات السياحية، كذلك إقامة المشروعات الصناعية العملاقة مما يساعد على تواجد الكتلة البشرية على أرض سيناء، وهو ما يعني القضاء نهائيًا على تواجد الجماعات الإسلامية المتطرفة به، فضلا عن أن المشروع سيحقق طفرة كبيرة في قطاع السياحة في منطقة البحر الأحمر، ولاسيما شرم الشيخ والغردقة، مما يتيح فرصة فتح أسواق العمل أمام المصريين، مما يقلل من مستويات البطالة، وينعش الاقتصاد المصري.

طفرة اقتصادية حقيقية

وتابع الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للتطوير والتنمية: المشروع يحقق طفرة اقتصادية كبيرة لمصر حيث يعد إضافة قوية لكل الخطط الاستثمارية لمصر في سيناء ومحور السويس، كما أنه سيوفر العملة الأجنبية الصعبة وعلى رأسها الدولار، وذلك من خلال زيادة المنتجات والسلع التي يتم إنتاجها من مشروع «نيوم» وطبقا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، فإنه بموجب المشروع سيتم الدخول بين أجزاء المشروع داخل مصر والسعودية دون جواز سفر، وستمتد إلى مدينة شرم الشيخ، موضحًا أننا نستهدف من المشروع تحويل 50 جزيرة إلى منتجعات، وبدأنا بإنشاء منشآت سياحية، ونسعى لإحداث نوع امن التكامل مع الدول العربية الشقيقة.

