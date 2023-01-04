«كوريا الجنوبية».. تتجهز لحرب الرقائق

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خلال ثلاثة عقود في شركة سامسونغ إلكترونيكس، ساعدت يانغ هيانغ جا، في تشكيل الهيمنة الحالية للمجموعة البالغ عمرها 84 عاماً في صناعة رقائق الذاكرة العالمية. لكن هذا الجهد الطويل الأجل بات محل تهديد، كما أن ضمان بقاء كوريا الجنوبية في المنافسة بشكل عام، وسط صراع الولايات المتحدة والصين على أشباه الموصلات، بات في خطر. وتعد يانغ، التي تدرجت في الوظائف من مساعد باحث في شركة التكنولوجيا العملاقة، قبل أن تترأس قسم تطوير شرائح الذاكرة، المهندس الرئيسي لجهود وطنية لتمويل وتحفيز صناعة الرقائق المحلية. وتزداد مهمتها أهمية، مع ضخ الولايات المتحدة والصين واليابان المليارات في بناء سلاسل توريد الرقائق الخاصة بها، مما يعيق دور كوريا المستقبلي في أشباه الموصلات، وفقاً لما ذكرت يانغ لوكالة «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت». وقالت يانغ إن الأمر يتعلق بالأمن القومي، وهي العبارة التي جرى استخدامها كثيراً مؤخراً في واشنطن وبكين من جانب الذين يوجهون المواهب، والمال، ودعم السياسات إلى تطوير شرائح أشباه الموصلات التي تدعم التقنيات المستقبلية من الذكاء الاصطناعي والجيل القادم من الحوسبة - ولا سيما لتطوير القدرة العسكرية. وأضافت يانغ في مقابلة الشهر الماضي: «نحن في حرب رقائق.. التفوق التكنولوجي هو وسيلة يمكن لبلدنا من خلالها أن يأخذ زمام المبادرة في أي أجندة ذات صلة بالأمن، مثل القضايا الدبلوماسية والدفاعية، دون التأثير من قبل الدول الأخرى». وحالياً تقود يانغ لجنة خاصة مكونة من 13 عضواً من الحزب الحاكم برئاسة يون سوك يول، والتي تشكلت في 2022 لطرح الأفكار لإيجاد حل. وترى يانغ بأنه فقط من خلال التدخل القوي والمباشر، يمكن أن توسع سيول موقعها في صناعة أشباه الموصلات العالمية البالغ قيمتها 550 مليار دولار. وقالت يانغ، إن هذه الإيماءات بعيدة كل البعد عن مليارات الدولارات من الإعانات التي تلتزم بها الدول الأخرى لإنتاج الرقائق، مشيرة إلى أن المصالح السياسية القصيرة الأجل تعمي زملاءها المشرعين في الجمعية الوطنية.