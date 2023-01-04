الذهب قفز إلى أعلى مستوى في 6 أشهر

مال وأعمال

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في ستة أشهر، وسط تداول ضعيف، مع تحول انتباه السوق إلى محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي المقرر صدوره هذا الأسبوع. وارتفع الذهب في العقود الفورية 0.74% إلى 1837.54 دولارا للأونصة وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1% إلى 1843.9 دولارا، وفقا لـ«رويترز». وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين في الخارج. ومن المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقده مجلس الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر، اليوم الأربعاء، مما قد يقدم توجيهات حول مسار تشديد السياسة النقدية للبنك. وزادت الفضة في العقود الفورية 1.1% إلى 24.25 دولارا، كما ارتفع البلاتين 0.8% إلى 1077.98 دولارا، بينما نزل البلاديوم 0.1% إلى 1792.21 دولارا.