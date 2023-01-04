مبيعات «تسلا» ترتفع لمستوى قياسي

مال وأعمال

باعت شركة تسلا حوالي 1.3 مليون مركبة كهربائية سنة 2022، وهو مستوى قياسي يمثل ارتفاعاً بنسبة 40 بالمئة، مقارنة بالعام السابق، لكنه أدنى من التوقعات التي أظهرتها الشركة نفسها وبورصة وول ستريت. وكانت الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك حددت لنفسها هدفا برفع مبيعاتها بمعدل 50 بالمئة سنوياً على المدى الطويل. وأوضحت باستمرار أن هذا الهدف يمكن أن يتبدل صعوداً أو نزولاً تبعاً لأنشطتها. وتوقفت تسلا في بيانها عند تأثير جائحة كوفيد التي تسببت بإغلاق مصنعها في الصين أسابيع عدة، وأيضا المشكلات المتصلة بسلاسل التموين. وفي أكتوبر، أشار المدير المالي في الشركة إلى إمكان عدم بلوغ تسلا هدفها هذا العام.