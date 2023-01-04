2022.. عام صعب على قطاع التجزئة

مال وأعمال

كشف مركز أبحاث البيع بالتجزئة البريطاني أنه تم إغلاق ما يقرب من 50 متجراً يومياً في عام 2022، أي أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات الخمس الماضية، وسيكون عام 2023 تحدياً مماثلاً. وأوضح مركز الأبحاث أن العام الماضي كان عاماً «قاسياً» بالنسبة لقطاع التجزئة في بريطانيا، إذ أغلق 17145 متجراً في الشوارع الرئيسة وفي مواقع أخرى، بزيادة تقارب 50 بالمئة عن عام 2021، عندما أغلق 11449 متجراً خلال جائحة كورونا. وأضاف مركز أبحاث البيع بالتجزئة أنه مع إغلاق المتاجر فقد تم إلغاء أكثر من 151 ألف وظيفة للبيع بالتجزئة في المملكة المتحدة، بما في ذلك وظائف تجّار التجزئة عبر الإنترنت، بزيادة أكثر من 45 ألف وظيفة عن العام السابق أي ما يعادل 43 بالمئة. وأشارت الدراسة إلى أن ما يزيد قليلاً عن 5500 متجر قد تعرض للإفلاس، بينما تم إغلاق أكثر من 11600 متجر بهدف خفض التكاليف. من جانبه، قال مدير مركز أبحاث البيع بالتجزئة، جوشوا بامفيلد «بدلاً من وقوع الشركة في براثن الإفلاس، يبدو أن الترشيد الآن هو المحرك الرئيس لعمليات الإغلاق حيث يواصل تجار التجزئة تقليل قاعدة التكلفة الخاصة بهم بوتيرة سريعة»، مضيفا ان هذا الاتجاه من المرجح أن يستمر هذا العام. انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي، وهو ما يثير مخاوف بشأن دخول البلاد في ركود طويل.