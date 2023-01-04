«ملح وسمرة» يجمع هدى حسين وسحر حسين من جديد

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تشارك الفنانة هدي حسين في مسلسل «ملح وسمرة» مع اختها سحر حسين من تاليف حمد الرومي و اخراج علي العلي المقرر عرضه في رمضان. هذا العمل ليس الاول الذي يجمع بينهما بل سبق أن تعاونا من قبل في اكثر من عمل درامي.

بعد النجاح الأبرز الذي حققته في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ست الحسن» وايضا «من شارع الهرم إلى» الذي ضم عدداً من النجوم على رأسهم شقيقتها سحر حسين، فرح الصواف، عبد الله البلوشي، نورا، ومن إخراج محمد جمعة، والعمل من تأليف الكاتبين خالد ومحمود شكري.

ومن خلال برومو العمل ظهرت ملامح الشخصية التي تقدمها هدى حسين وهي صاحبة «دار أزياء» مشهور وله اسم كبير، واتضح أيضاً انها شخصية منظمة للغاية تستيقظ في مواعيد ثابتة كل صباح لتبدأ ممارسة الرياضة، ثم تتجه نحو مقر دار الأزياء، وانعكس انضابطها في حياتها الشخصية على حياتها العملية، وكان ذلك جلياً من خلال تعاملها مع موظفي الدار فكانت تهتم بأدق التفاصيل.

ويتخلل أحداث المسلسل العديد من المشاهد المثيرة، كحدوث جريمة قتل دون معرفة سببها، إلى جانب الكوابيس التي تراها هدى حسين في منامها.

