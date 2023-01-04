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أحلام تطلق ألبومها باللهجة العراقية


كشفت الفنانة أحلام عن استعدادها لإطلاق ألبوم باللهجة العراقية وشوقت جمهورها للألبوم الجديد.
وعبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير انستغرام، قالت الفنانة أحلام: «أوعدكم بألبوم لن يمر مرور الكرام وياك_وياك من البومي العراقي لجمهوري في العراق العظيم ولجمهوري في الخليج والوطن العربي رزق_الورِد».
وكشفت أن الألبوم من كلمات ضياء الميالي، الحان ميثم علاء الدين، توزيع عثمان عبود، ايقاع خليجي أحمد العنوه، ايقاع عراقي صفاء غريب، مهندس امين عاكف، مكس وماستر جاسم محمد، إشراف فني عبدالرحمن العثمان، اشراف خاص مها الحاج.
مؤخراً، أطلقت الفنانة أحلام أغنيتها الجديدة «تجاهل»، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.


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