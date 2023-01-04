هند فخرو تُخرِج «خلف الأبواب المغلقة»

النهار Plus

أكدت المخرجة السينمائية هند فخرو أن العام الجديد سيشهد ميلاد فيلمها الجديد «خلف الأبواب المغلقة» من فئة الأفلام الطويلة. ويسلط الفيلم الضوء على قطر بطريقة جديدة ويبين اهتمامها بصناع الأفلام وتقديم مستوى عال من محتوى القصص في الخليج والعالم العربي.

وقالت فخرو ان أحداث الفيلم تتمحور حول حياة إحدى الأسر بالتركيز على حياة الأب باعتباره مركزاً لاتخاذ القرار في الأسرة، كما يناقش الفيلم بعض المسكوت عنه في محيط الأسرة خاصة سوء المعاملة الذي يعتري اغلب الزيجات، لذلك عمدنا من خلال الفيلم ان نفتح مغاليق الأبواب لبحث الأسباب والدواعي التي تؤدي إلى تعمد البعض إيذاء شريك الحياة نفسياً وبدنياً بالتركيز على دراسة جميع الجوانب ووضع المعالجات. كما يهدف الفيلم لكسر الحواجز في مناقشة مثل هذا العنف غير المبرر في أنحاء العالم كافة بالتركيز على بلداننا العربية.

