السيد: «شبابيك للسينما المستقلة» عمل على نشر المعرفة بمعنى الفيلم

النهار Plus

تستضيف الجمعية العُمانية للسينما والمسرح فعاليات مهرجان «شبابيك للسينما المستقلة» في دورته الثانية خلال الفترة 29 - 31 يناير الحالي، وتنظّمه فرقة المسرح الشعبي، استمرارًا للنجاح الذي حققه المهرجان في دورته الأولى، حيث قدم نوعاً جديداً من الاشتغال السينمائي، المبني على قوة الفكرة وجزالة الموضوع.

وأكدت ختام السيد رئيسة المهرجان ورئيسة فرقة المسرح الشعبي أهميّة المزج بين الأنواع المختلفة من الفنون البصرية والأدائية، مشيرةً إلى أن «الفرقة» تكوّنت برؤى منسجمة جمعت بين أعضائها الكتّاب والمسرحيين والسينمائيين، وتبني مختلف التصورات التي تهدف إلى ترسيخ الوعي، باعتبار الفنون - على اختلاف أنواعها - وسيلة للتواصل الحضاري والفكري.

وقالت: «إن المهرجان في دورته الأولى عمل على نشر المعرفة بمعنى الفيلم المستقل وأهدافه، وبيّن كيف يتم إنتاجه بعيداً عن الطرق (الكلاسيكية) في الإنتاج السينمائي.

وأضافت: «السينما المستقلة، هي التي بلا إنتاج وتعتمد كليًّا على رؤية المخرج في معالجته للموضوع، وليست سينما «شباك»، وممثلين نجومًا، ولذلك انتشرت أكثر بين جيل الشباب، الذي يسعى إلى التعبير عن أفكاره ونفسه».

وذكرت أن نجاح المهرجان في تجربته الأولى، دفع الجمعية العُمانية للسينما والمسرح إلى تبنّي المهرجان في دورته الثانية؛ ليكون إضافة حقيقية لمجمل ما قدّمته الجمعية لمنتسبيها والأعضاء.

