إيمي إسلام تشارك بـ «عملة نادرة» خلال «رمضان 2023»

النهار Plus

استطاعت الفنانة الشابة، إيمي إسلام، خلال الفترة الماضية، جذب أنظار الجمهور إليها، بمشاركاتها الفنية في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية، ومن بينها دورها في مسلسل «أهو ده اللي صار»، و«شاهد عيان» و«بنات ثانوي»، وغيرها من الأعمال التي جعلتها واحدة من الوجوه المطلوبة إنتاجيًا للمشاركة في أعمال جديدة. «عملة نادرة»، أحدث أعمال «إيمي»، المقرر عرضه في موسم «دراما رمضان 2023»، والذي تجسد خلال أحداثه دور «رقية»، وهو دور اعتبرته «إيمي» واحدًا من أدوارها الفنية المهمة في مسيرتها، مؤكدة أنها «محظوظة» بتقديمه. وعن طبيعة الدور، قالت «إيمي»: «أجسد دور رقية، وهي بنت صعيدية، وقد بدأت التحضير الشخصية من شهر، وبالفعل بدأت تصوير العمل خلال الأيام الماضية». يشار هنا إلى أن «عملة نادرة» الذي سيعرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني 2023 من بطوله نيللي كريم وجمال سليمان وكمال أبو رية، وأحمد عيد، وجومانا مراد، والمسلسل تأليف الدكتور مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل، وإنتاج «العدل جروب». يذكر أيضا أن آخر أعمال الفنانة إيمي إسلام مسلسلي «انحراف، شارع 9»، وظهرت «إيمي» كضيفة شرف في مسلسل «انحراف» بطولة النجمة روجينا، الذي عرض ضمن دراما رمضان 2022، وفي «شارع 9»، جسدت «إيمي» شخصية «هند»، وكانت مدمنة مخدرات، تتورط في العديد من المشكلات.

