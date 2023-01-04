ديانا حداد ودعت العام بحفلة كبيرة في مدينة العين

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بإطلالتها الأنيقة واختياراتها الفنية المميزة قدمت البرنسيسة ديانا حداد لوحة فنية جمعت فيها مجموعة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنيات اختارتها من أرشيف نجوم كبار في حفل أقيم في الهواء الطلق على مسرح مدينة ألعاب الهيلي في مدينة العين، ودعت فيه النجمة ديانا حداد عاماً كان مليئاً بالحفلات الناجحة والأغنيات التي لاقت رواجاً كبيراً.

ورغم البرودة الشديدة التي تشهدها المنطقة خلال هذه الفترة، فإن الجمهور الذي وصل إلى 1700 شخص لم يشعر ببرودة الطقس أمام حرارة اللقاء مع النجمة ديانا حداد التي رحبت بجمهور مدينة العين بطريقتها الخاصة وقالت: «دائماً كانت حفلاتي في العين دار الزين ناجحة واليوم بفضل حضوركم الجميل أضيف هذا الحفل المميز إلى سلسلة نجاحاتي في هذه المدينة الغالية»، وشكرت حداد في كلمتها هيئة السياحة في أبوظبي والشركة المنظمة على تنسيق هذا الحفل بشكل رائع، كما شكرت فرقتها الموسيقية التي قادها المايسترو أحمد طه.

واختارت ديانا من أغنياتها الشهيرة مجموعة متنوعة، حيث افتتحت الحفل بأغنيتها «ماس ولولي» واختتمتها برائعتها الشهيرة «لو يسألوني» وهي من كلمات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، كما قدمت من أغنياتها «لاقيتك، أمانية، ودي حكي، يا زعلان» واختارت للنجم الإماراتي القدير ميحد حمد أغنية «برق لاح» التي تفاعل معها الجمهور العيناوي بشكل كبير، كما قدمت من أغنيات أخرى مثل «بين العصر والمغرب» و«بسك تجي حارتنا» و«إلى هنا» كما لم تنس تحية أهالي العين بأغنية «قالوا الهوية قلت عيناوي».

وبتصريحات صحافية لها بعد الحفل مباشرة قالت ديانا حداد: «أنا سعيدة بأن أختتم هذا العام بين أهلي وجمهوري في مدينة العين، وأشكر من تحمل البرد ولكل من أتى من بقية إماراتنا الحبيبة وأشقائنا من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وأتمنى من كل قلبي أن يحمل العام الجديد كل السعادة والخير والصحة لكل من شيوخنا الكرام وأبناء إمارات الخير والعالم العربي ولأهلي وبناتي ولي شخصياً» وكشفت ديانا عن مفاجأة قريبة هي عبارة عن عمل فني مختلف سيرى النور خلال الأسابيع الأولى من العام الجديد.

