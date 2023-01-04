كيم كارداشيان في 2023: زواج وإنجاب طفل خامس

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أعلنت نجمة كيم كارداشيان رغبتها بالزواج مجدداً بعد 3 زيجات انتهت بالطلاق، وإنجاب المزيد من الأطفال لتصبح أماً لخمسة أولاد.

وقالت كيم في برودكاست Goop مع النجمة جوينيث بالترو إنها «تعتقد أن زواجها الرابع سيكون ساحراً»، وأضافت: «بصراحة، كان زواجي الأخير هو أول زواج حقيقي بالنسبة لي، في زواجي الأول كنت لا أعرف ما الذي يحدث، والثاني شعرت أنني أريد أن أتزوج لأن جميع أصدقائي كانوا في ذلك المكان، وهو المكان الذي كان ينبغي أن أكون فيه أنا أيضاً».

واختتمت بالقول: «أشعر بأنه يجب أن أستغرق وقتاً كافياً لأكون جاهزة لشراكة جديدة، ولكنني لا أريد أن أبقى عازبة لبضع سنوات، سأحتاج الى الزواج بالتأكيد في مرحلة ما، لكنني في الفترة الراهنة سعيدة بالعزوبية. أنا في مهمة فردية جيدة، لدي أشقاء وأصدقاء في نفس المكان، وهذا شعور جيد وممتع».

