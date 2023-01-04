«دراما رمضان 2023».. سيطرة كاملة لـ «نون النسوة»

النهار Plus

من المتوقع أن يشهد موسم دراما رمضان 2023، ظهورًا قويًا للعنصر النسائي في الأعمال الدرامية التي تنافس خلال الشهر الكريم، حيث بدأ بالفعل عدد من النجمات تصوير أعمالهن، فيما لا يزال البعض منهن في مرحلة التحضير.

ياسمين عبد العزيز «ضرب نار»، العمل الدرامي الذي قررت أن تشارك النجمة ياسمين عبد العزيز في رمضان المقبل، ويشاركها البطولة زوجها النجم أحمد العوضي، وبدأت «ياسمين» التصوير منذ فترة قليلة داخل أحد الاستوديوهات. «ضرب نار» من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى، حيث جمعت المشاهد الأولى ياسمين عبد العزيز والعوضي وبدرية طلبة وسهير المرشدي، ومن المقرر أن ينتقل فريق العمل إلى الديكور الأساسي للعمل خلال الفترة المقبلة. ويشارك «ياسمين» و«العوضي» بطولة المسلسل، النجوم، سهير المرشدي، ضياء عبد الخالق، تامر نبيل، أحمد عبدالله محمود، هدى الإتربي، تامر مجدي ، انتصار، تيسير عبد العزيز، إيمان السيد، بدرية طلبة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب. يشار هنا إلى أن «ضرب نار»، يعتبر العمل الدرامي الثالث الذي يجمع بين «ياسمين» و«العوضي»، بعدما قدما سويًا مسلسلي «لآخر نفس» و«اللى مالوش كبير».

نيللي كريم

تعد الفنانة نيللي كريم، إحدى أبرز النجمات اللاتي حجزن مكانًا مميزًا لهن في دراما رمضان، على مدار السنوات الماضية، في ظل نجاحاتها في عدد كبير من الأعمال أبرزها «بنت اسمها ذات، سجن النسا، لأعلى سعر، تحت السيطرة، سقوط حر، ضد الكسر، 100 وش، اختفاء، فاتن أمل حربي».

ومن المقرر أن تشارك «نيللي» في رمضان المقبل بمسلسل«عمله نادرة»، مع المؤلف مدحت العدل إنتاج جمال العدل، وانطلق تصوير المسلسل 12 ديسمبر الماضي في منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر.

ويشهد «عملة نادرة»، عودة النجم أحمد عيد إلى الدراما، ونشرت «العدل جروب» عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مقطع فيديو من كواليس العمل لمسلسل عملة نادرة المشارك في الموسم الرمضاني لعام 2023، وعلقت قائلة: «ورشة عمل تحضيرات مسلسل عملة نادرة، رمضان 2023، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل».

يســرا

تشارك النجمة يسرا في رمضان المقبل بمسلسل «حمدا لله على السلامة»، حيث وقع اختيار المنتج جمال العدل على المخرج عمرو صلاح لتولي مسؤولية إخراج مسلسل النجمة يسرا الجديد ، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، وذلك بعدما كان من المقرر أن يخرج العمل المخرج عمرو عرفة لكنه اعتذر لانشغاله بأعمال أخرى.

وتجرى الشركة المنتجة للعمل التعاقدات حاليًا تمهيدًا للبدء في تصوير المسلسل، الذي يعد من الأعمال المنتظرة في موسم رمضان، حيث تعاقد كل من شيماء سيف ومحمد ثروت على المشاركة في المسلسل، وما زالت الشركة المنتجة تجري ترشيح باقي الأبطال استعدادًا للتصوير الذي بدأ في ديسمبر الحالي.

روجينا

تشارك الفنانة روجينا في السباق الرمضاني لعام 2023، بمسلسل «ستهم» والذي طرحت قناة «النهار» البرومو الدعائي الأول له قبل ساعات قليلة.

وتدور أحداث المسلسل الذي يكتبه السيناريست ناصر عبدالرحمن، ويخرجه رؤوف عبدالعزيز، في إطار اجتماعي إنساني، مستوحى من قصص حقيقية.

ويستحوذ المسلسل أحداثه من سيرة 4 سيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، وهن: «الأسطى أم فارس» والتي تعمل كهربائية تأسيس وتشطيبات، وقصة سيدة أخرى من محافظة الدقهلية تعمل في مصانع الطوب.

ويشهد مسلسل «ستهم»، التجربة الأولى لشيخ المداحين ياسين التهامي في الظهور في الدراما حيث يظهر بدور رئيسي ضمن أحداث العمل، المُقرر طرحه في رمضان 2023.

منى زكي

تعود الفنانة منى زكي لجمهورها مرة أخرى في السباق الدرامي خلال شهر رمضان المقبل 2023، وذلك من خلال عرض مسلسل جديد تجسد فيها شخصية «الحاجة صيصا»..

وتعتبر شخصية «الحاجة صيصا» من أكثر الشخصيات التي تم الترويج لها على مستوى المجتمع المصرية، فهي شخصية واقعية ظهرت في عام 2017، وتناولتها وسائل الإعلام المصرية بشكل موسع.

علا غانم

تعود الفنانة علا غانم للدراما التليفزيونية من خلال مسلسل «توحة» من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2023، انضم الفنانون فريال يوسف، وانتصار، وعابد عنانى، إلى أسرة مسلسل أيضا يشارك في العمل أحمد بدير، مي القاضي، دنيا المصري، أحمد صيام الذين تعاقدوا على العمل خلال الأيام الماضية.

«توحة» تدور أحداثه في إطار شعبي، وكانت آخر أعمال علا من خلال فيلم الفندق عام 2017، ومنذ ذلك الوقت لم تظهر في أي عمل فني، واقتصر ظهورها فقط على المناسبات العائلية، حتى احتفلت العام الماضي، بزفاف ابنتها كاميليا الدفراوى على عبد الرحمن علاء رجب في القاهرة.

ريهام حجاج

تشارك النجمة ريهام حجاج بمسلسل «جميلة» في رمضان المقبل 2023، وتشاركها البطولة كل من عبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، ريم سامي، وآخرين، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

ويشهد هذا العمل التعاون الثاني بين ريهام وأيمن سلامة بعد نجاحهما العام الماضي من خلال مسلسل «يوتيرن»، الذي حاز نسبة مشاهدة كبيرة وقت طرحه وشارك فيه كل من عبير صبري، توفيق عبدالحميد، أيمن قيسوني، محمود حافظ، نانسي صلاح، مروة الأزلي وآخرين.

روبي

تشارك الفنانة روبي في رمضان 2023، بمسلسل «حضرة العمدة» برفقة الراقصة الاستعراضية دينا، وتدور أحداث العمل حول شخصية فلاحة وهي شقيقتها كما تحدث بينهما العديد من الخلافات مع مرور الأحداث.

