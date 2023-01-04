هدى الإتربي تبهر متابعيها بإطلالة «الفستان الأسود»

النهار Plus

شاركت الفنانة هدى الإتربي، متابعيها على موقع تداول الصور والفيديوهات الشهير «إنستغرام»، مجموعة من الصور الحديثة لها، والتي نالت إعجاب متابعيها.

وظهرت «هدى» وهي ترتدي فستاناً طويلاً باللون الأسود، ووضعت ماكياجاً مناسباً للإطلالة، واعتمدت على الشعر المرفوع مما أثار إعجاب وتفاعل الجمهور.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت كالتالي: «أحبك يا دودي، ربنا يبارك في صحتك، بحبك، أنتي عسل أوي يا هدى والله، قمر».

وكانت تعرضت الفنانة هدى الإتربي إلى انتقادات واسعة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد ظهورها بملامح مختلفة خلال حضورها حفل افتتاح الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي أشار البعض إلى أنها لم تعد جميلة مثل السابق بسبب خضوعها لعمليات تجميل.

وخرجت «هدى» للتعقيب على هذا الأمر، وقالـ: «لم أخضع لأي عمليات التجميل، وممكن الجمهور يكون حس باختلاف في شكلي بسبب إن الماكياج مختلف عن كل مرة».

يذكر أن آخر أعمال هدى الإتربي كان فيلم «ماما حامل»، وهو الفيلم الذي عادت به الفنانة ليلى علوي إلى السينما بعد غياب طويل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول أم تستريح أخيرا بعد أن يبلغ أبناؤها الثلاثين ثم تبدأ في الاهتمام بنفسها أكثر، لكن يحدث آخر ما يتوقعه الجميع وتكتشف الأسرة أن ماما حامل.

