خلافات لطيفة وإليسا.. «على عينك يا حضور»

النهار Plus

ما حصل بين الفنانتين اللبنانية النجمة إليسا وزميلتها التونسية لطيفة في تريو نايت، داخل مدينة الرياض السعودية كان حديث الجميع حيث كانت هناك محطات عدة مهمة توقف عندها المشاهد ومنها شهدت كواليس حفل تريو نايت عودة العلاقات بين الفنانة السورية أصالة والفنانة اللبنانية إليسا بعد خلافها قبل سنوات عدة، حيث التقطت الكاميرات لحظة عناق أصالة لزميلتها قائلة «انت بنت قلبي». وحينما سئلت إليسا عن سبب الخلاف، أجابت: «كانت مزعلتني شوي وكان فيه سوء تفاهم وبما ان اليوم راس السنة والمسامح كريم»، حينها اقتحمت أصالة اللقاء مكررة اعتذارها، قائلة: «انا بعتذر والله العظيم، إلا ها البنت هاي حياتي وحبيبتي وشريكتي وفي قلبنا شبه بعض».

ومن جهة اخرى وفي حركة مفاجئة، منعت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي زميلتها الفنانة التونسية لطيفة من الغناء في تريو غنائي جمعهما، فحينما رأت أن الأخيرة ستغني مقطعها الغنائي، مدت يدها بتجاه المايك الخاص بزميلتها وأنزلته للأسفل لتكمل هي الغناء.

كما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشجار نشب بين إليسا ولطيفة في كواليس الحفل، حيث حاولت الأولى منع الأخيرة من الصعود للمسرح خلال غناء أصالة أغنيتها، ما دفع لطيفة لتجاهلها والصعود وخلال فقرتهما الغنائية، لوحظت النظرات البادية على ملامح إليسا خلال غناء لطيفة لمقطوعتها الموسيقية بدلًا منها، حيث قالت: «أخدتلي دوري».

وأثناء دور إليسا لغناء مقطوعتها تلعثمت ونسيت الكلمات، ما دفع لطيفة لقول «أمان أمان» وبدأت الضحك مع أصالة، ما وضع الفنانة اللبنانية في موقف محرج.

