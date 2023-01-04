«أنغامي» تعلن حصاد 2022

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كشفت «أنغامي»، منصة بث الموسيقى والترفيه الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، عن إطلاق حملة (#Anghami2022inmusic) المنتظرة والمخصصة لاحتفالات نهاية العام، وعلاوة على الإحصاءات الموسيقية الرسمية لعام 2022، فإن الحملة تنفرد بطرح موجزات شخصية وحصرية للأغاني والمقاطع الموسيقية التي سمعها المستخدمون طوال العام إضافة إلى إحصاءات الفنانين.

وأعلنت الحملة ذات التصميم المستوحى من الفضاء عن الإحصائيات الموسيقية الرسمية لعام 2022، مسلطة الضوء على أبرز الأغاني والمقاطع الموسيقية التي سمعها مستخدمو أنغامي خلال العام الماضي، وتطرقت الإحصاءات أيضاً إلى عادات وأنماط الاستماع الشخصية للمستخدمين، لتكون بذلك نظرة ثاقبة على تجارب البث والاستماع لعام 2022. كما أتاحت المنصة للفنانين الوصول إلى أرقام ونتائج مثيرة للاهتمام حول انتاجاتهم الموسيقية ومشاركتها مع معجبيهم بطريقة خاصة واستثنائية.

وكشفت النظرة الأولى عن الإحصاءات الموسيقية الرسمية لعام 2022 أن أغنية «البخت» لمطرب الراب المصري «ويجز»، كانت الأغنية العربية الأولى على أنغامي في 11 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، مع 45 مليون استماع، محطمة الرقم القياسي لأكبر عدد استماعات في عام واحد.

كما احتلت أغنية Calm Down لريما وسيلينا جوميز المرتبة الأولى على صعيد الأغاني الدولية الأكثر استماعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا هذا العام. وإضافة إلى ذلك، احتل عمرو دياب المرتبة الأولى في تصنيف الفنانين العرب، متخطياً 1,3 مليار استماع في عام 2022، ليصبح الفنان العربي الأكثر استماعاً في تاريخ أنغامي. وتشير الإحصاءات أيضاً إلى أن نجم البوب الكندي The Weeknd احتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. وعلى صعيد الأنماط الموسيقية، شهدت موسيقى الهيب هوب العربية نمواً ملحوظاً في الاستماع خلال عام 2022 بنسبة 98% مقارنة بنتائج العام الماضي متجاوزة بذلك 1,2 مليار استماع.

وبشكل عام، تجاوز إجمالي دقائق البث التراكمية على المحتوى العربي 13,5 مليار دقيقة، بنسبة 59.73%، في حين تجاوز إجمالي دقائق البث على المحتوى الدولي 9,1 مليارات دقيقة بنسبة 40,27%.

