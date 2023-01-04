زبيدة.. الفاتنة التي سحرت بيليه

النهار Plus

قبل أيام قليلة، فقد عالم كرة القدم، أحد أبزر أساطيره في التاريخ، وهو البرازيلي بيليه، الذي يعتبره الكثيرون اللاعب الأفضل في تاريخ الساحرة المستديرة.

ورحل بيليه عن عالمنا في مستشفى بمدينة ساو باولو الذي كان يرقد فيه منذ نوفمبر الماضي بعد أن عانى من مضاعفات إصابته بسرطان القولون الذي اكتشف الأطباء إصابته به في سبتمبر من عام 2021.

وحقق بيليه العديد من الإنجازات في مسيرته الكبيرة لعل أبرزها الفوز بلقب كأس العالم 3 مرات في إنجاز قد يصعب على أحد تكراره.

وطوال مسيرته بالملاعب ثم عشرات السنين بعدها كنجم سابق زار الأسطورة بيليه مصر 3 مرات منها مرتان كلاعب وثالثة كضيف كبير.

وجاءت الزيارة الأولى إلى مصر بعد تتويج المنتخب البرازيلي بكأس العالم عام 1958 وكان بين صفوفه الموهوب بيليه.

وقرر اتحاد الكرة المصري إحضار منتخب «السليساو» لأداء مباراة ودية معه بمصر وحدث ذلك في أبريل من العام 1960 حيث احتشد الآلاف من المصريين في مطار القاهرة لاستقبال المنتخب البرازيلي الذي استعد لخوض 3 مباريات بحضور جماهيري واسع بالقاهرة والإسكندرية وأسوان.

وكان هناك استقبال رسمي من الرئيس المصري وقتها جمال عبدالناصر لبعثة المنتخب البرازيلي وخاصة بيليه.

وعاد بيليه مجددا إلى مصر في عام 1972 وهذه المرة مع فريقه سانتوس البرازيلي حيث خاض مباراة ودية مع فريق الأهلي المصري وانتهت بفوز فريقه بخماسية نظيفة سجل منها هدفين. وكانت هناك حالة احتفاء واسعة بزيارة الفريق البرازيلي لمصر خاصة بنجمه بيليه وحينها استعان الأهلي بعدد من لاعبي الأندية الأخرى لخوض تلك المباراة التاريخية.

وأخيرا جاءت الزيارة الثالثة في عام 2014 وكانت ضمن رحلته التي شملت عددا من الدول العربية منها الجزائر ومصر حيث حضر احتفالية خاصة نظمتها وزارة الرياضة المصرية عند سفح الأهرامات لاكتشاف المواهب الكروية الشابة بـ200 مركز شباب.

وخلال هذا الحدث حرص الأسطورة بيليه على توزيع مجموعة من القمصان التي تحمل توقيعه للمعجبين.

وحينها كتب بيليه عبر حسابه على تويتر: «هذه هي المرة الثالثة لي في مصر، آخر مرة كانت قبل 20 عاما.. كنت محظوظا بما يكفي لقضاء بعض الوقت مع الأطفال اليوم». المثير أن بيليه كان قريبا من الزواج من سيدة مصرية حيث طاردها كثيرا سعيا وراء الارتباط بها لكنها لم تكن تعرفه ورفضت هذا الأمر.

وهنا الأمر معني بالفنانة المصرية زبيدة ثروت التي أكدت أن النجم العالمي بيليه كان يطاردها ويرغب في الزواج منها وأنه حاول كثيرا أن يقنعها بذلك مشيرة إلى أنه أحبها بشدة.

وقالت الفنانة المصرية في لقاء تلفزيوني إنها كانت في الكويت لحضور حفل تكريم لها وكان بيليه في نفس الفندق وأثناء نزولها على درجات سلم الفندق وجدت حشدا من الناس حول شخص أسمر اللون لا تعرفه وحينما رآها خلع طوق الورد من حول رقبته ووضعه في رقبتها.

وسألت في الفندق من يكون ذلك الشخص لأنها لا تعلم أي شيء عن كرة القدم ولا تحبها فأخبروها أنه أسطورة الملاعب اللاعب البرازيلي بيليه.

وأضافت أنه أثناء وجودها في الفندق كان يجلس دائما ينتظرها وأنه طلب الزواج منها. وقالت إن بيليه لم يكن يتحدث العربية أو الإنجليزية ولكنه أحبها بشدة من أول نظرة وحينما غادر الكويت كان على تواصل معها وحينما جاء لزيارة مصر طلب أن يقابلها. وقالت الفنانة المصرية إن الفنان عزت العلايلي كان يتوسل إليها لكي تقابل بيليه. وكانت زبيدة ثروت واحدة من جميلات السينما المصرية وكانت فتاة أحلام الكثيرين واشتهرت بجمال عينيها.

وقد وقع بيليه في حبها نظرا لجملها الفائق. وزبيدة ثروت كانت من أهم نجمات الستينات والسبعينات في مصر وقررت وهي في قمة مجدها الابتعاد عن الأضواء والتفرغ لرعاية بناتها فقد تزوجت زبيدة خمس مرات وأنجبت 4 بنات.

ورحلت زبيدة ثروت عن عالمنا يوم 13 ديسمبر عام 2016 بعد صراع مع سرطان الرئة عن عمر يناهز 76 عاما.

