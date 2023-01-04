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وطن النهار

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تونس أفرجت عن المواطن محمود الرفاعي

سميرة فريمش
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الأربعاء 04 يناير 2023

قال وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح انه تم الافراج عن المقرئ الكويتي محمود الرفاعي، نشكر الحكومة التونسية على ذلك موضحا ان الافراج كان مباشرة من القصر الرئاسي وهذا نتيجة العلاقات الوطيدة بين الكويت وتونس في جميع المجالات والعلاقة المتميزة التي تربط سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد بالرئيس التونسي قيس سعيد. واضاف وهذه العلاقة الشخصية ساهمت في إسراع اطلاق سراح الشيخ محمود وجارٍ الآن العمل على ترتيب عودته للكويت. وعما اذا كانت له علاقة بتهمة غسيل الاموال ومكافحة الارهاب، اكتفى بالقول «لا».


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