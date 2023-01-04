حُسمت.. إسقاط القروض تبديد للثروة

الأولى

عقدت الحكومة أمس ممثلة بسمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد والوزراء عمار العجمي وبراك الشيتان وعبدالوهاب الرشيد ومازن الناهض اجتماعا مع 22 من النواب في مبنى مجلس الأمة، اطلقت من خلاله عدداً من الرسائل، وتلقت كذلك عدداً من الملاحظات النيابية.

الاجتماع الذي اطلق عليه بعض النواب اجتماع كشف التسلل حددت فيه الحكومة ممثلة برئيسها الشيخ أحمد نواف الأحمد طريق التعامل بين السلطتين من خلال تأكيد سموه على ضرورة تفعيل دور اللجنة التنسيقية الوزارية ولجنة الأولويات النيابية لبحث كل القوانين المهمة المطروحة في اللجان وترتيبها وايجاد التوافق حولها قدر الإمكان، ومن ثم عرضها على المجلس ليقول فيها كلمته. وكشف مصدر برلماني لـ النهار أن النواب طرحوا عددا من الموضوعات منها اسقاط القروض والعفو والافراج عن المحكومين في قضية فرعية قبيلة شمر ومشكلة اصحاب الحلال والتضييق الحكومي على معاملات النواب.

واوضح أن سمو رئيس الوزراء أكد للنواب أن موضوع العفو في طور الانتهاء، وأما اسقاط القروض فإنه سيكون مكلفا ماليا على الدولة وفيه تبديد للثروة ولكن هناك حلولاً اخرى منها صندوق المعسرين وصندوق الاسرة أو أي رؤى جديدة يراها النواب ويقدمونها حتى تتم دراستها، وبالنسبة لقضية شمر فهي أيضا في طور الانتهاء.

وقال الوزير عمار العجمي عقب الاجتماع: لقد جئنا بمبادرة حكومية وبعد طلب سمو الرئيس لقاء نواب الأمة للتعاون من أجل الوطن ومستقبله واستمعنا لكل ملاحظات النواب التي سيتم أخذها بعين الاعتبار، وبإذن الله لن يكون هذا اللقاء الأخير وستكون هناك لقاءات مقبلة القصد منها هو التعاون والعبور الى بر الأمان.

وأضاف أن التعاون هو المطلوب للمرحلة المقبلة لإخراج الوطن مما هو فيه ومن اجل البر بالقسم، و التنسيق كفيل بأن يحل كل الامور.

وتباينت ردود الأفعال النيابية تجاه نتيجة الاجتماع ما بين التفاؤل والتشاؤم، حيث قال النائب حمد العبيد: إن هناك توافقا حكوميا نيابيا حول القضايا الكبرى والابتعاد عن القضايا الخلافية بين السلطتين. وقال النائب محمد هايف: إن الاجتماع إيجابي حيث تمت مناقشة ملفات ‎العفو والجناسي والقروض وإسقاط الفوائد والمتقاعدين.

وأوضحت النائب جنان بوشهري أن هدف الاجتماع تقريب وجهات النظر، وإذ أقدِّر دعوة سمو رئيس الوزراء إلا إنني أرى أن أغلب أعضاء الحكومة غير مدركين للمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم تجاه الوطن والمواطنين، وبعيدون عن الفهم السياسي للواقع، وهذا الوضع يستوجب من رئيس الوزراء إصلاحه حتى يتحقق التعاون المنشود.

من جانبه، اعتبر النائب سعود العصفور ان الاجتماع بين الحكومة وعدد من النواب جاء بلا نتيجة حقيقية أو ملموسة حيث لم تتقدم الحكومة بأي بدائل عملية للمطالبات النيابية ولم أسمع شخصياً إلا المزيد من الوعود وكنت أتوقع أن تكون الحكومة أكثر تحضيراً للاجتماع.

بدوره، قال النائب فيصل الكندري: إن حضور الحكومة كان بلا رؤية، وهذا مؤشر سلبي ونحن لا نقبل بذلك لأننا جئنا ببرنامج واضح لتبني قضايا الشعب والبلد وإذا لم تبد الحكومة مرونة في هذا الملف فلتستعد للمرحلة الأسوأ.

ومن جانب نيابي آخر، قدم النواب: د. عادل الدمخي وحمد المدلج وأسامة الزيد وخالد الطمار وشعيب المويزري اقتراحا بقانون في شأن إلغاء القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء لتسري أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على كل وزير سواء كان مستمراً في منصبه الوزاري أو ترك منصبه بعد وقوع الجرم.