«فخورين فيكم».. «كويت سات 1».. إلى الفضاء

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بعقول كويتية خالصة.. وبسواعد شباب الكويت الوطني.. انطلق القمر الاصطناعي الكويتي الأول «كويت سات 1» على متن صاروخ فضائي من منصة «space x» بفلوريدا امس الثلاثاء، لتنطلق معه آمال أبناء وبنات الكويت المشاركين في المشروع الوطني الخاص باستقبال أول رسالة منه بعد نحو 4 ساعات من إطلاقه، ليضعوا رسمياً أول بصمة كويتية في الفضاء الذي يعج بآلاف الأقمار.

وانطوت عملية الإطلاق وتوصيل القمر الكويتي إلى مداره على تفاصيل دقيقة كشفها مدير العمليات بالمشروع الوطني للقمر الاصطناعي الأول د. أحمد الكندري تتمثل في انه عندما يصل الصاروخ إلى المدار المحدد للقمر الكويتي سينفصل القمر عنه، ليفتح أجنحة مزودة بخلايا شمسية تمد بطاريته بالطاقة اللازمة لتشغيل أنظمته وقيامه بكل مهماته.

وبعد نحو 4 ساعات ودقيقتين من الإطلاق، وفق د. الكندري، «يرسل القمر أول إشارة للمحطة الأرضية في جامعة الكويت، وهي إشارة تشمل نسبة البطارية، وبيانات متعلقة بصحة جاهزية أنظمته وأجهزته، بعدها يبدأ العمل في المحطة الأرضية، ويتركز بالقيام بالاختبارات المطلوبة، وتجهيز القمر للقيام بدوره ومهمته المطلوبة».

وقال: سيدور القمر حول الأرض وبه كاميرا عالية الدقة ترسل صوراً إلى الكويت، ليتم تحليلها من فريق التطبيقات، وفق تخصص كل فرد بالفريق، فالمتخصص في علوم البحار سيتولى بحث البحر وتغير لونه والمد الأحمر والتلوث النفطي وتأثيراته وعمل أبحاث وتقارير تفيد الكويت، كما سيبحث المتخصص في الهندسة المعمارية الحالة العمرانية ليفيد الدولة والمحيط العلمي.

واشار الى ان تكلفة هذا المشروع الحيوي وصلت إلى 316 ألف دينار (أكثر من مليون دولار)، وعمل به نحو 67 عضواً من مختلف الدرجات والتخصصات العلمية (67 في المئة إناثاً، و33 في المئة ذكوراً) بعدد ساعات متواصلة تجاوزت الـ 1000 ساعة عمل، كما شارك فيه واحد من أكبر مراكز الأبحاث في الإلكترونيات الدقيقة وتطوير تكنولوجيا الخلايا الشمسية في بلجيكا.