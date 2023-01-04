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هاردلك.. حكومة


تزامناً مع الحدث التاريخي باطلاق أول قمر اصطناعي كويتي إلى الفضاء امس والذي يتميز بانه نتاج جهد كويتي وطني خالص 100% غاب كبار المسؤولين في الدولة عن حضور الاحتفال الذي اقيم بجامعة الكويت لمشاهدة هذا الحدث العلمي الكبير لتقديم الدعم للشباب القائم على المشروع. ورغم ما تضمنه البيان الأسبوعي من مجلس الوزراء من اشارة إلى الحدث الا ان الأمر كان يتطلب التواجد على أعلى مستوى لدعم هذه المجموعة الشبابية المتميزة التي اعطت مثالا ونموذجاً على قدرات أبناء الوطن لتحقيق الانجازات وليس الاكتفاء بحضور مسؤول واحد. هاردلك.. حكومة ومجلس أمة ولكل المتشدقين بالخطابات الرنانة في دعم الشباب!


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