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الكاميرات الجديدة تدخل الخدمة اليوم

«الجيل السادس» ترصد مخالفات الهاتف النقال وحزام الأمان

مشعل عبدالله
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الأربعاء 04 يناير 2023

أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم رصد مخالفات استعمال الهاتف النقال باليد أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان بواسطة كاميرات الجيل السادس الجديدة للضبط المروري اعتبارا من اليوم الأربعاء.
وقالت الإدارة العامة للمرور في بيان صحافي امس إن تركيب الكاميرات الجديدة «الجيل السادس» يأتي لضبط متجاوزي السرعة والإشارة الضوئية، وحرصا منها على تطوير منظومة الرصد المروري ورفع مستوى السلامة وتحقيق القيادة الآمنة لمرتادي الطرق.
وأوضحت أن هذا النوع من الكاميرات يضم مزايا عدة أبرزها الضبط التلقائي لحالات الانعطاف بالممنوع يمينا او يسارا أو الرجوع عكس السير والوقوف في المربع الأصفر عند تقاطعات الاشارة الضوئية.
ودعت قائدي المركبات إلى ضرورة الالتزام بقواعد وانظمة المرور حفاظا على سلامتهم وسلامة مرتادي الطريق وتجنبا للمخالفات المرورية راجية السلامة للجميع.


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