السيولة الحكومية لا تكفي لشراء القروض

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كشفت مصادر لـ«النهار»، عن ان سيولة الحكومة «لا تكفي لشراء القروض»، حيث قدرتها بما بين 10 إلى 13مليار دينار، متضمنة الودائع وسيولة الاحتياطي العام.

واوضحت ان المطالبات الشعبوية المقبولة يمكن التعامل معها، لكن تلك التي تستنزف سيولة الدولة يصعب تمريرها، مطالبة بالموازنة بين رفاهية الشعب ومصلحة الاقتصاد الوطني.

وتابعت المصادر: «لولا ارتفاعات النفط الأخيرة فوق 100 دولار للبرميل، لاستمرت معاناة سيولة الاحتياطي العام الذي شارف لفترة على النضوب».

ودعت إلى عدم خلط السياسة بالامور الاقتصادية، خاصة تلك التي تعد مفصيلة ويترتب عليها الكثير من الأضرار.

وشددت على ان اسواق السلع ومنها الخام غير مستقرة، واحتمالات الهبوط تحت مستوى التعادل واردة، مشيرة إلى ان اقرار قانون مثل «الدين العام» الذي انتهى العمل به منذ عام 2017، اولى من اقرار اسقاط القروض المرهق للميزانية العامة بكلفته الباهظة للغاية.

وقالت المصادر ذاتها: ان «قانون الدين العام من القوانين الملحة كأحد الحلول الناجعة والمهمة التي تسهم في ردم هوة العجوزات المستمرة في ميزانية الدولة وبأقل كلفة ممكنة، خصوصاً ان الكويت تتمتع باحتياطيات مالية ضخمة نجمت عن استثمار الوفورات المالية التي تحققت في سنوات الرخاء».