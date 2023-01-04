«المحاسبة»: الفساد الإداري يعرقل مشاريع «الشراكة»

الأولى

كشف تقرير صادر عن ديوان المحاسبة، عن عدد من السلبيات التي شابت تنفيذ المشاريع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا ان النظام يضم العديد من العلاقات التعاقدية المتشابكة، الامر الذي يفضي إلى تكبد تكاليف باهظة لاعداد مستندات التعاقد وتدريب ممثليها وتعيين مستشارين فنيين وماليين وقانونيين من القطاع الخاص لتمثيلها.

وأضاف التقرير الذي حصلت «النهار» على نسخة منه، ان المراحل الأولية للمشاريع قد تستغرق وقتا يصل إلى عامين من بدء دراسات الجدوى إلى اتمام التعاقد، منتقداً فرض تعرفة مرتفعة على المستخدمين لتلك المشاريع سواء من المواطنين او المقيمين من قبل القطاع الخاص، ومؤكدا انها تشكل حرجا للحكومات.

وأشار التقرير إلى انه على الرغم من استخدام الحكومة لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد نقلت تبعات المخاطر التجارية للقطاع الخاص.

وأوضح ان الشراكة تساعد على تخفيف العبء المالي على الدولة، الا ان ذلك التعبير لا يعتبر صحيحا في بعض الحالات لان الدولة قد تضطر إلى الدخول في اتفاقيات تعاقدية تتعهد من خلالها بشراء الخدمة او المنتج مباشرة وتقوم بسداد المقابل المتفق عليه.