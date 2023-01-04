مخاوف التباطؤ في 2023.. تنعش الملاذات الآمنة

مال وأعمال

ارتفعت الملاذات الآمنة التقليدية مع تذبذب أداء الأسهم في ظل تقييم المتداولين لأساسيات الاقتصاد الصيني وانعكاسها على أداء أسهم الشركات. تقلبت العقود الآجلة للأسهم الأميركية وانخفضت العقود الأوروبية بعد أن قفز مؤشر Euro Stoxx 50 بنسبة 1.7% يوم الاثنين. وكذلك تشهد أسواق الأسهم في جميع أنحاء آسيا تعاملات مختلطة، حيث ارتفعت أسهم هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين بعد خسائر مبكرة، في حين تراجعت الأسهم في كوريا الجنوبية بشكل طفيف وتراجعت الأسهم الأسترالية بنسبة تجاوزت 1%. جاءت الضغوط التي تواجه الأسهم في أعقاب التقلبات الحادة في العام الماضي التي محت 20% من قيمة الأسهم العالمية، وهي أسوأ موجة منذ الأزمة المالية، وكذلك فقدت السندات 16% من قيمتها في 2022، وهو أكبر انخفاض منذ عام 1990، مع رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة لإبطاء التضخم.

