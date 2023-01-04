«الفيدرالي» يفضل الركود على التضخم

مال وأعمال

قال رئيس أبحاث السوق في أمانة كابيتال، وليد الحلو، إن البنوك المركزية أنهت مرحلة الرفع الكبير لأسعار الفائدة وانتقلت لمرحلة الوصول إلى المعدلات المستهدفة. وأضاف الحلو في مقابلة مع العربية أن السؤال الأهم.. متى نصل إلى نقطة النهاية؟، موضحا أن الفيدرالي صرح أنه سيتم رفع الفائدة حتى تتفوق على معدلات التضخم. وذكر أن معدلات التضخم سيتحكم فيها فترة الثبات في أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي والتي تقدرها الأسواق بفترة 6 أشهر. وأشار إلى أن الأسواق تفترض أيضا أن خفض الفائدة قد يبدأ في الربع الأول من عام 2024، مضيفا: توقعات الأسواق مبنية على التعامل مع سيناريوهات اقتصادية تم حلها بالكامل عن طريق (Q A) سواء أثناء الأزمة المالية العالمية أو في فترة الجائحة.



