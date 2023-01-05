ربع فرصة وربع أزمة

آراء

قد يكون الحديث مُعادًا لكنه مازال جليسنا حتى إشعار آخر، مازالت الأحداث تكرر نفسها، والمشاهد تتراءى أمام أعيننا وكأن ملامحها ليست بغريبة علينا، نعم، إنها كارثة الحرب الروسية- الأوكرانية، وهي العالم الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من خطأ رهيب أو زلزال مريع أو دمار محقق.

قد يكون التشاؤم بحرب نووية بين الغرب والشرق سابقًا لأوانه، لكن تداعيات الخوف قد تكون أقسى وأشرس وأكثر كارثية، من هنا كان يجب أن نعيد التفكير خارج الصندوق ونسأل السؤال الكبير، ماذا نحن فاعلون؟ أين نقف والعالم الأكبر منا علمًا، ومساحة، وقوة، وتكنولوجيا أصابته غضبة الغرور، وأصبح تعاميه عن مصالح الكون المريض حجز زاوية يمكن القياس عليه، بل لابد وأن يتم القياس عليه .. لماذا؟ لأن الأرض على خبرتها وعراقة إرثها بالبشر الذين يعيشون عليها، والعالم على صلفه وهو يتعامل مع الطبيعة وكأنها كرة ثلج مشتعلة يستطيع القذف بها من أي مكان لأي مكان، بل أن هذه الحالة من تراكم التجارب بل والتجريب في صحة الإنسان وفي مصيره المجهول أصبح يثير تلك المخاوف خاصة وأن الحرب الروسية- الأوكرانية يتم فيها تجريب كل شيء تقريبًا، مُسيرات وأسلحة ممنوعة، ونووي يتم التلويح به بين الحين والآخر.

من هنا نعيد على أنفسنا السؤال: أين نحن، وكيف نفلت من العقاب؟ هل من حلول ناجعة تبعدنا عن كوارث هذا الكون اللعينة؟ وهل من بديل لتلك الحرب التي قيل أن مدفعيتها بعيدة المدى سوف تواصل زئيرها لعام آخر على أقل تقدير؟

بالتأكيد أمامنا فرص لكنها على «قد حالنا»، على حجمنا الصغير، بل وعلى مواردنا الطبيعية شبه الناضبة، رغم ذلك ما زالت تؤثر في القرار الدولي، إنه النفط، وما أدراك ما النفط، هي الطاقة وأسعارها، هل التي تسير آلة الحرب والسلام، وهي الممتدة من ملائكة الرحمة إلى شياطين المعارك الضارية، وهي المؤثرة في كل هذا وذاك.

أسعار النفط تتراوح بين 80 – 86 دولارًا حاليًا، وهذه الأسعار مع زيادة التوغل والتوغل المضاد بين روسيا وأوكرانيا، ومع تفاقم حالة اللانهائية لمصير مازال معتمًا، إلا أن ربع فرصتنا من ربع أزمة قد تكون كبيرة، فوائض النفط لابد ألا تذهب سدى، ألا نستهلكها مثلما فعلنا في جميع الطفرات السابقة، وألا نلوم أنفسنا لو ذهبت تلك الفرصة أدراج الرياح، فلا أحد سوف يمنحنا الفرصة أو حتى ربعها لكي نستغلها، ولا أحد يمكن بعد نهاية الحرب إذا كانت لها نهاية يستطيع التكهن بإذا ما كانت أسعار النفط سوف تواصل صعودها، أم أن حمى الشراء سوف تخمد حدتها وأن البدائل المتربصة قد تكون جاهزة للاستعمال الآدمي الفوري ولو كره المنتجون.

ربع الفرصة أو كامل الفرصة من ربع الأزمة أو حتى من كامل الأزمة لابد لنا من اقتناصها، لابد مثلاً من استخدام هذه الوفورات ليس لصناديق معتمة يطلق عليها «الأجيال القادمة»، إنما لابد من تحقيق التوظيف الأمثل لها في مشروعات حيوية واضحة، في مدن صناعية و«أبعديات زراعية»، في مدن تكنولوجية وقوافل للبحث والتنقيب عن ثروات بديلة، لابد من المضي قدمًا نحو الوراء وليس إلى الأمام حيث لا يخشانا أحد، تجارب كورونا والصين واليابان، إعادة اختراع الاختراع، تصميم اقتصاد على غرار نمط الإنتاج الآسيوي القائم على نصف ابتكار، ونصف تقليد، على ربع فرصة من ربع أزمة، ثم على قدرة فائقة على إعادة التوظيف والغربلة والفرز والاستخدام مثلما يفعل الجمهور الياباني العظيم في مدرجات كرة القدم عندما «حمل» أكياسه الزرقاء في يده ليقوم بعد كل مباراة بجمع القمامة والمخلفات التي يرفض أن يتركها لغيره، حتى يتمتع الجميع ببيئة نظيفة خالية من التلوث، ومن ثم إعادة تدوير هذه المخلفات في صناعات عملاقة توظف الملايين وتدر المليارات وتضع أمتها على رأس الأمم، مشاركة في صنع الحضارة، لا في ابتكار الفشل، ومساهمة في القرار الدولي لا منتظرة إياها لكي يأتي إليها من الخارج.

إنه التحدي الأكبر، نكون أو لا نكون؟ سؤال شكسبيري قديم لكن أليس من الأجدر بنا أن نعيد طرحه على أنفسنا ونحن نخطو أول أيام العام الميلادي الجديد، بل ونحن نشاهد بأمهات أعيننا فرصًا مواتية، لكنها ليست للكسالى أو المترددين، وآمالاً عظيمة لكنها لا تتحقق إلا لمن يستحقها.

