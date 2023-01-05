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آراء

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رأي

توقف يا زمن  


عام جديد يطرق الباب فرويدك بل توقف أيها الزمن  فإنك تدور بسرعة  وما بقي من عمري إلا القليل فإني احب الحياة التي وهبنا الله واعشق هواءها وسهولها وجبالها واحب من فيها؛ أخ واخت باقيان  من  خمس  وعشيقتي ورفيقة دربي ترعاني، تسدد آرائي وتلهم افكاري وابناء واحفاد  لي ولاخوتي  فسر بنا الهوينا حتى استمتع بهم وافرح معهم فلا تستعجل.
توقف ايها الزمن لا ترحل، أريد ان استذكر احبابي ممن طويتهم من  اخوان ووالدين واعمام واخوال، فحزين على نفسي أني لم اتمكن من رعايتهم اذ كنت في غربة الدراسة وحزين عليهم انهم لم يفرحوا بتخرج ابنهم طبيبا يداوي الناس كما اريد ان اترحم على اخوتي الذين ذهبوا  وأُقَبّل يد من بقي  منهم لمساعدتهم لي وتشجيعهم.
توقف ايها الزمن لعلي اتمكن من عصر ما بق من ذاكرتي فأتوب  واطلب العفو عن ذنوب ارتكبتها فأنال رضى الله فيما بقي من دنياي وآخرتي.
توقف ايها الزمن لا تجرِ حتى اسامح من اساء لي وغدر بي وحجب مساعدته عني في غربتي السابقة واللاحقة ومَنّ عليّ في معروف عمله وانكر جميلا صنعته له وبذلك اكسب ثوابا عند الله  حين لقياه
توقف ايها الزمن فلا تسرع وتطويني في ترابك حتى احقق ما بقي من احلامي وارى احفادي تخرجوا في الجامعة وافرح وارقص في حفل زفافهم.
توقف ايها الزمن لعلي ارى بداية املي في العودة الى يافا قد بدأ بالوحدة الفلسطينية  وبدء المقاومة الحقيقية.
توقف ايها الزمن لعلي اشم رائحة وحدة او اتحاد عربي وبعد ذلك لا آبه إن أخذتني  الى الله الغفور القادر حتى اركع امامه  تائبا طالبا عفوه ورضاه.


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